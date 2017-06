Vereador Edinho Souza requer limpeza e revitalização de praças

Na tarde desta terça (6) o vereador Edinho Souza usou a tribuna para requerer a limpeza e revitalização das praças Tomásia de Moura Santos (Bairro Odilon José Carneiro) e praça Marcos Antonio Valle.

O vereador também solicitou o serviço de poda para a vegetação existente ao longo da avenida Tonico Veloso, entre as margens do córrego e o gard rail, na Rua Antenor José Teodoro e Rua Elias Ferreira Gomes (Bairro São Geraldo) , a poda e reforma dos passeios com o intuito de melhorar a segurança dos pedestres.

Apresentou moção de congratulações ao Sr. Vanderlei Gregório de Lima pela realização do evento de Montain Bike “15º Morro da Onça” e a Sra. Laudiceia Batista dos Santos pelos trabalhos realizados a frente do Núcleo de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Bairro Leblon.