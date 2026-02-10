Prefeitura de Araxá abre inscrições para escolinha de futebol para crianças e adolescentes no Boa Vista

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, está com inscrições abertas para a escolinha de futebol destinada a crianças e adolescentes de 9 a 17 anos. As atividades serão realizadas no Estádio Ricardo Lucena Diniz, conhecido como campo do Barretão, no bairro Boa Vista.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso ao esporte, incentivando a prática esportiva, a convivência social e hábitos saudáveis.

Os treinos no bairro Boa Vista acontecem:

• Quintas-feiras, a partir das 8h;

• Sextas-feiras, a partir das 15h.

Nesses dias, os alunos que já participam da Escolinha da Praça da Juventude também treinam no campo do Barretão, integrando as atividades entre os dois espaços.

De acordo com o secretário municipal de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé), a ampliação do projeto fortalece o acesso ao esporte em diferentes regiões da cidade.

“Levar a escolinha para o bairro Boa Vista é uma forma de aproximar ainda mais o esporte das crianças e adolescentes, aproveitando os espaços esportivos já existentes no município”, destaca.

As inscrições devem ser feitas presencialmente, no local das atividades, por um responsável legal, e seguem abertas até o dia 7 de março.