Dois corpos encontrados em Araxá são investigados pela Polícia Civil; casos não têm relação entre si

A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou dois inquéritos para apurar as circunstâncias das mortes de dois homens encontrados em diferentes pontos de Araxá nos dias 29 e 30 de junho. Segundo a Delegacia de Homicídios, até o momento não há informações ou indícios que apontem para a ocorrência de homicídios, e os casos não possuem qualquer relação entre si.

O primeiro caso foi registrado no dia 29 de junho, quando o corpo de um homem de 23 anos foi localizado por populares no Lago Norte do Barreiro. A perícia técnica e investigadores da Delegacia de Homicídios estiveram no local. O corpo foi retirado da água com o apoio do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com a Polícia Civil, a necropsia não constatou lesões no corpo da vítima. Amostras foram encaminhadas ao Instituto Médico da Polícia Civil, em Belo Horizonte, para exames que irão verificar eventual consumo de drogas ou álcool e determinar se a morte ocorreu por afogamento, envenenamento ou outra causa. Paralelamente, investigadores realizam diligências para esclarecer as circunstâncias do óbito.

Já no dia 30 de junho, moradores encontraram o corpo de um homem de 50 anos no Córrego da Galinha, no bairro Francisco Duarte. Assim como no primeiro caso, equipes da perícia e da Delegacia de Homicídios compareceram ao local, e o corpo foi removido pelo Corpo de Bombeiros, com apoio da Polícia Militar, sendo encaminhado ao IML.

A necropsia também não identificou lesões na segunda vítima. Material biológico foi enviado para exames em Belo Horizonte, que deverão apontar se houve consumo de drogas, álcool ou se a morte foi causada por afogamento, envenenamento ou outro fator. Conforme a Polícia Civil, informações preliminares indicam que o homem fazia uso frequente de bebidas alcoólicas, circunstância que também será considerada durante as investigações.

Os dois inquéritos têm prazo inicial de 30 dias para conclusão, período em que serão aguardados os laudos periciais e o resultado das diligências. Segundo o delegado responsável pelas investigações, Jéferson Leal da Silva, somente após a conclusão dos exames será possível determinar com precisão as causas e as circunstâncias das duas mortes.