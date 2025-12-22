FestNatal – Araxá 160 anos fecha edição histórica com quase 100 horas de atividades

O FestNatal – Araxá 160 anos chegou ao fim neste domingo (21) consolidando-se como uma das maiores e mais completas edições já realizadas do evento. Entre os dias 4 e 21 de dezembro, o festival promoveu mais de 80 atrações e quase 100 horas de programação, distribuídas ao longo de 18 dias, com atividades culturais, musicais, educativas e artísticas voltadas a públicos de todas as idades.

Realizado no estacionamento do Estádio Municipal Fausto Alvim, o FestNatal transformou o espaço em um grande polo de convivência e cultura, reunindo milhares de pessoas diariamente. A programação contemplou shows nacionais, apresentações instrumentais, espetáculos teatrais, circo, dança, oficinas culturais, contação de histórias, exposições, concursos musicais e ações voltadas especialmente para crianças e famílias.

Totalmente inclusivo, o festival também valorizou a música brasileira em suas múltiplas vertentes, do jazz à MPB, do sertanejo à música instrumental. Entre os destaques musicais estiveram encontros inéditos e de alto nível artístico, como Diego Figueiredo com Renato Teixeira, Stanley Jordan e Baby do Brasil, além de apresentações marcantes como Flausino e Sideral cantam Cazuza e o show nacional de Zé Henrique & Gabriel no aniversário da cidade. “Celebramos os 160 anos de Araxá com um show nacional e conseguimos unir a população e fortalecer o turismo, o comércio e os serviços. Foi um momento que vai ficar na história de Araxá”, destacou o prefeito Robson Magela.

Muito mais

O FestNatal – Araxá 160 anos será lembrado ainda pela forte programação infantil, com destaque para o último dia do evento, que contou com uma verdadeira maratona de oito horas dedicadas às crianças, reunindo circo, coral infantil, oficinas, teatro, música e o espetáculo natalino “Um Auto de Luz”. Ao longo de todo o período, a Vila do Noel foi um dos espaços mais visitados, promovendo interação, lazer e atividades educativas.

Outro ponto alto da edição foi o Prêmio FestNatal da Música Instrumental 2025, que incentivou novos talentos de todo o país e teve sua final realizada ao vivo, com júri formado por músicos de reconhecimento nacional e internacional.

Além das apresentações, o FestNatal promoveu ações educativas e de incentivo à leitura, como o lançamento do livro “As Aventuras de NIB nos 160 anos de Araxá”, produção coletiva com participação direta de crianças da cidade, resultado de uma oficina de escrita criativa.

Com entrada gratuita e atrações viabilizadas principalmente por meio da Lei de Incentivo à Cultura, o FestNatal Araxá 160 anos cumpriu o papel de democratizar o acesso à cultura, na visão dos organizadores. “O sentimento é de missão cumprida. Essa foi uma maratona cultural especial porque ao mesmo tempo em que impulsionou as artes, fortaleceu a identidade cultural do município nestes 160 anos”, destaca Elisa Baião Macêdo, presidente da Fundação Cultural Acia (Facia).

FestNatal Araxá

O FestNatal Araxá é o maior festival natalino de Minas Gerais. Neste ano, o evento comemorou 16 anos e foi realizado entre os dias 4 e 21 de dezembro no estacionamento do Estádio Fausto Alvim com entrada gratuita e atrações de música, teatro, dança e muito mais. O evento também contou com toda a estrutura de acessibilidade, como banheiros adaptados, vagas reservadas, rampas, tradução simultânea em libras, audiodescrição e presença diária de uma psicóloga especialista em manejo comportamental.

O FestNatal – Araxá 160 anos foi realizado pela Lei Rouanet – Incentivo a Projetos Culturais, com patrocínio da CBMM, Bem Brasil, Rio Banco, Codemge e Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Algar, Zema, Prefeitura de Araxá, Fundação Cultural Calmon Barreto, Associação Comercial, Industrial, de Turismo, Serviços e Agronegócios de Araxá (Acia) e Tv Integração. Uma realização da Fundação Cultural Acia (Facia) e Ministério da Cultura, Governo do Brasil, ao lado do povo brasileiro.