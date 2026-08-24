PM apreende cinco motocicletas e registra 16 autuações durante patrulhamento em Araxá





A Polícia Militar realizou, no sábado (22), uma operação de patrulhamento em diversos setores de Araxá, com atuação conjunta do Grupo Especializado em Prevenção Motorizada Ostensiva Rápida (GEPOMOR), equipes de supervisão e Tático Móvel.



Durante a ação, foram realizadas abordagens a indivíduos e veículos em situação suspeita, além de fiscalizações de trânsito em diferentes pontos da cidade.



Como resultado da operação, cinco motocicletas foram apreendidas e 16 Autos de Infração de Trânsito (AITs) foram confeccionados.



A ação contou com equipes da 270ª Companhia de Tático Móvel, por meio do GEPOMOR, além do Supervisor e do Tático Móvel, reforçando o patrulhamento preventivo e a fiscalização nas vias do município.



Segundo a Polícia Militar, as ações têm como objetivo ampliar a presença policial, prevenir ocorrências e promover maior segurança para a população.



A operação foi realizada pelo 37º Batalhão da Polícia Militar, vinculado à 5ª Região da Polícia Militar.