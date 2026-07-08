Equipe da APAE Paralímpica conquista de 27 medalhas em competição nacional

A equipe APAE Paralímpica de Araxá conquistou 27 medalhas no Meeting Paralímpico Loterias Caixa 2026, realizado em Belo Horizonte. Ao todo, 12 atletas representaram o município na competição, que reúne modalidades do paradesporto como atletismo, natação, bocha e halterofilismo, com resultados expressivos e destaque para o desempenho dos competidores araxaenses.
A participação da delegação contou com o apoio da Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, com a disponibilização de transporte e profissionais para auxiliar na logística da equipe durante o evento.
Promovido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), o Meeting Paralímpico reúne atletas de alto rendimento e novos talentos do esporte paralímpico, proporcionando um importante espaço de desenvolvimento e competição para esportistas de todo o país.
O secretário municipal de Esportes, Rodrigo Siqueira, destaca os resultados alcançados pelos atletas e ressalta a importância do apoio para que a equipe possa participar de competições e representar Araxá.
“Os resultados alcançados pelos atletas demonstram dedicação, preparo e superação. É muito importante apoiar iniciativas como essa, que promovem a inclusão por meio do esporte e possibilitam que esses atletas tenham oportunidades de competir e mostrar todo o seu potencial”, afirma.
Confira os resultados dos atletas:
Ana Ketlen
1º lugar – Lançamento de Dardo (12 metros)
1º lugar – Arremesso de Peso (6,5 metros)
Miguel Batista
1º lugar – Corrida de 60 metros
1º lugar – Lançamento de Pelota
Jhoni
1º lugar – Arremesso de Peso
2º lugar – Lançamento de Dardo
Erick
1º lugar – Arremesso de Peso
1º lugar – Lançamento de Disco
Michele
1º lugar – Arremesso de Peso
2º lugar – Lançamento de Dardo
Cristiane
1º lugar – Natação 50 metros Livre
1º lugar – Natação 50 metros Costas (CT)
1º lugar – Natação 200 metros Livre
Ludimila
2º lugar – Natação 100 metros Livre
2º lugar – Natação 50 metros Livre
2º lugar – Natação 50 metros Costas
Luis Miguel
1º lugar – Corrida de 400 metros
2º lugar – Salto em Distância
Andriw
3º lugar
João Paulo Evangelista
1º lugar – Lançamento de Dardo
2º lugar – Arremesso de Peso
Alex
1º lugar – Salto em Distância
Thiago
1º lugar – Lançamento de Dardo
2º lugar – Lançamento de Disco