Equipe da APAE Paralímpica conquista de 27 medalhas em competição nacional

A equipe APAE Paralímpica de Araxá conquistou 27 medalhas no Meeting Paralímpico Loterias Caixa 2026, realizado em Belo Horizonte. Ao todo, 12 atletas representaram o município na competição, que reúne modalidades do paradesporto como atletismo, natação, bocha e halterofilismo, com resultados expressivos e destaque para o desempenho dos competidores araxaenses.

A participação da delegação contou com o apoio da Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, com a disponibilização de transporte e profissionais para auxiliar na logística da equipe durante o evento.

Promovido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), o Meeting Paralímpico reúne atletas de alto rendimento e novos talentos do esporte paralímpico, proporcionando um importante espaço de desenvolvimento e competição para esportistas de todo o país.

O secretário municipal de Esportes, Rodrigo Siqueira, destaca os resultados alcançados pelos atletas e ressalta a importância do apoio para que a equipe possa participar de competições e representar Araxá.

“Os resultados alcançados pelos atletas demonstram dedicação, preparo e superação. É muito importante apoiar iniciativas como essa, que promovem a inclusão por meio do esporte e possibilitam que esses atletas tenham oportunidades de competir e mostrar todo o seu potencial”, afirma.

Confira os resultados dos atletas:

Ana Ketlen

1º lugar – Lançamento de Dardo (12 metros)

1º lugar – Arremesso de Peso (6,5 metros)

Miguel Batista

1º lugar – Corrida de 60 metros

1º lugar – Lançamento de Pelota

Jhoni

1º lugar – Arremesso de Peso

2º lugar – Lançamento de Dardo

Erick

1º lugar – Arremesso de Peso

1º lugar – Lançamento de Disco

Michele

1º lugar – Arremesso de Peso

2º lugar – Lançamento de Dardo

Cristiane

1º lugar – Natação 50 metros Livre

1º lugar – Natação 50 metros Costas (CT)

1º lugar – Natação 200 metros Livre

Ludimila

2º lugar – Natação 100 metros Livre

2º lugar – Natação 50 metros Livre

2º lugar – Natação 50 metros Costas

Luis Miguel

1º lugar – Corrida de 400 metros

2º lugar – Salto em Distância

Andriw

3º lugar

João Paulo Evangelista

1º lugar – Lançamento de Dardo

2º lugar – Arremesso de Peso

Alex

1º lugar – Salto em Distância

Thiago

1º lugar – Lançamento de Dardo

2º lugar – Lançamento de Disco