Prefeitura de Araxá discute investimentos e melhorias no saneamento em reunião com a Copasa

Uma comitiva da Prefeitura de Araxá participou de uma reunião institucional com a presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), Marília Carvalho de Melo, para discutir investimentos e melhorias nos serviços de saneamento do município. O encontro aconteceu nesta quarta-feira (8), na sede da Copasa, em Belo Horizonte, onde também foram debatidos temas relacionados à segurança jurídica e ao processo de desestatização da Companhia.

Representaram o município o prefeito Robson Magela, o procurador-geral do Município, Jonathan Ferreira, o secretário de Meio Ambiente e superintendente do IPDSA, Vinícius Martins, e o chefe de Gabinete, Germano Afonso.

Durante o encontro, a Copasa detalhou o atual cenário regulatório, o processo de desestatização da Companhia e as perspectivas para novos investimentos. A reunião também foi marcada pelo diálogo sobre as demandas de Araxá e as possibilidades de ampliar as melhorias nos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário oferecidos à população.

Na oportunidade, a comitiva de Araxá apresentou as principais demandas do município e as possibilidades de contrapartidas relacionadas a uma eventual renovação contratual, destacando a importância de que qualquer avanço nesse processo esteja acompanhado de investimentos concretos e melhorias efetivas na prestação dos serviços. O contrato vigente entre o município e a Companhia segue válido até 2032.

Durante a reunião, o prefeito Robson Magela explicou à presidente da Copasa que a Prefeitura está realizando estudos técnicos relacionados à captação, ao tratamento e à destinação do esgoto, à análise da qualidade da água fornecida pela Companhia e ao valor da outorga, com o objetivo de avaliar tecnicamente as condições de uma eventual renovação contratual. O trabalho também inclui uma análise do cumprimento das obrigações previstas no contrato atualmente vigente, verificando se todas as metas e responsabilidades assumidas pela concessionária estão sendo atendidas. Segundo ele, os estudos irão subsidiar as futuras negociações, permitindo definir as contrapartidas mais adequadas para garantir mais eficiência na prestação dos serviços, economia para a população e avanços na infraestrutura de saneamento.

“Estamos realizando um amplo estudo técnico para que qualquer decisão seja tomada com responsabilidade. Esse trabalho envolve a análise do contrato vigente, da qualidade dos serviços prestados e também do valor da outorga, para que o município tenha segurança técnica e jurídica em qualquer futura negociação. Nossa prioridade é garantir que a população de Araxá seja beneficiada com investimentos reais, melhorias efetivas nos serviços, mais eficiência no saneamento e obras de infraestrutura. Qualquer avanço na renovação do contrato precisa estar diretamente vinculado a contrapartidas concretas para o município”, afirmou o prefeito.

A presidente da Companhia, Marília Carvalho de Melo, recebeu as demandas apresentadas pelo município e sinalizou abertura para a continuidade das discussões, com foco na construção de soluções que atendam às necessidades de Araxá e contribuam para a melhoria dos serviços prestados à população.