Vacinação itinerante aproxima imunização da população a partir de terça-feira (9)

A atualização da caderneta de vacinação ficará mais acessível para a população de Araxá ao longo do mês de junho. A partir desta terça-feira (9), a Secretaria Municipal de Saúde realiza mais uma etapa da vacinação itinerante, levando todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação para unidades da Estratégia Saúde da Família (ESF) que não possuem sala de vacina, facilitando o acesso da comunidade aos imunizantes.

A ação tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal no município e incentivar a atualização da caderneta de vacinação de crianças, adolescentes, adultos e idosos, garantindo proteção contra diversas doenças. As equipes de saúde estarão nas unidades conforme cronograma definido pela Secretaria Municipal de Saúde, realizando a avaliação da situação vacinal e a aplicação das doses necessárias.

Segundo a coordenadora de Imunização, Érica Fonseca, a vacinação itinerante é uma estratégia importante para aproximar os serviços de saúde da população.

“Muitas pessoas acabam adiando a atualização da caderneta por dificuldade de deslocamento ou por falta de oportunidade. Com a vacinação itinerante, conseguimos levar esse atendimento para mais perto da comunidade e facilitar o acesso às vacinas, que são fundamentais para a prevenção de doenças e para a proteção coletiva. Manter a vacinação em dia é um cuidado importante em todas as fases da vida”, destaca.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta a população a conferir a caderneta de vacinação e aproveitar a passagem das equipes pelas unidades para atualizar as doses em atraso.

Vacinação Itinerante

Atualização da Caderneta de Vacinação

Confira o cronograma:

09/06 – Terça-feira

* ESF Urciano Lemos

11/06 – Quinta-feira

* ESF Jardim das Oliveiras

* ESF João Ribeiro

15/06 – Segunda-feira

* UNISSE

17/06 – Quarta-feira

* ESF Santa Luzia

* ESF Vila Estância

18/06 – Quinta-feira

* ESF Ana Pinto

* ESF Tiradentes

23/06 – Terça-feira

* ESF Alvorada

* ESF São Pedro

25/06 – Quinta-feira

* ESF Abolição

30/06 – Terça-feira

* ESF Leblon

Horários

* 8h30 às 10h30

* 13h às 15h30

Documentação

* Cartão de vacinação

* Documento com foto

* CPF

Público-alvo

* Crianças

* Adolescentes

* Adultos

* Idosos