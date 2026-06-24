Adolescente é apreendido por tráfico de drogas no Centro de Araxá

Um adolescente de 14 anos foi apreendido por envolvimento com o tráfico de drogas na noite desta terça-feira (23), em Araxá.

De acordo com informações da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 21h, durante patrulhamento pela rua Mário Campos, na região central da cidade. Os militares visualizaram o jovem em atitude suspeita e, ao notar a aproximação da viatura, ele dispensou um objeto próximo a um veículo estacionado.

Diante da situação, foi realizada a abordagem. Durante as buscas, os policiais localizaram o material dispensado, constatando tratar-se de 14 pedras de crack, já embaladas em saquinhos plásticos, prontas para comercialização.

O adolescente foi apreendido e encaminhado ao Delegado de Plantão, juntamente com o material apreendido. O caso segue sob investigação.