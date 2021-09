Após passar por reforma, Grande Hotel volta a funcionar nesta quinta

O Grande Hotel e Termas de Araxá volta as suas atividades nesta quinta-feira (9), informa o Grupo Tauá. A reabertura do empreendimento será total, porém, com 30% da capacidade de ocupação, seguindo as diretrizes de ocupação do Estado e do município. O hotel vai atuar com um Plano de Contingência no qual constam as medidas adotadas para receber os hóspedes de maneira segura e, sobretudo, colaborar no combate à transmissão da Covid-19.

A rede anunciou, recentemente, mais de 120 contratações de mão de obra local. Todos já foram treinados e capacitados para receber e entreter os hóspedes seguindo práticas sanitárias para evitar a infecção e transmissão do coronavírus.

O protocolo estabelecido pela Prefeitura de Araxá para o setor de hotelaria é seguro, eficiente e propõe um mínimo de distanciamento entre as pessoas. Mas isso não será empecilho para que os colaboradores do hotel recebam os hóspedes com hospitalidade, simpatia, atenção, cuidado e sorrisos – características dos hotéis da rede.

A reabertura acontece após o fechamento temporário do hotel, em 11 de março deste ano, em função do decreto da onda roxa na região do Triângulo Mineiro, proposto pelo Governo do Estado, por causa do avanço da pandemia da Covid-19.

Na ocasião, o Grupo Tauá aproveitou a pausa na atividade hoteleira para executar, nestes seis meses, obras de melhorias e um projeto de retrofit em alguns ambientes. Com investimentos da ordem de R$ 2 milhões por parte do Grupo Tauá e mais R$ 600 mil investidos pela Codemge, a mão de obra local realizou uma série de melhorias no empreendimento:

● Revitalização da pintura dos apartamentos, áreas sociais e fontes de águas termais que ficam no entorno do hotel.

● Reformulação do paisagismo dos jardins internos do hotel (formas dos canteiros e replante de plantas do projeto original) e nas áreas das piscinas conforme o projeto original de Roberto Burle Marx.

● Restauração dos imponentes murais artísticos (pinturas do artista Joaquim Rocha Ferreira), localizados na recepção do hotel e nos corredores das termas.

● Limpeza completa das fachadas com hidrojateamento – técnica que não leva tinta e utiliza cimento e areia para criar cor e textura.

● Manutenção e revitalização do sistema de ar condicionado do empreendimento.

● Revitalização em toda a parte de tubulação hidráulica do hotel e utilizamos revestimento Epóxi – Tecnologia Alemã.

● Atualização estética e a modernização completa na antiga tubulação hidráulica principal do hotel (que fica no subsolo). Ela que gera as ramificações de água quente e fria e distribui para todos os andares.

O empreendimento, por estar em um prédio tombado pelo patrimônio histórico, mantém suas características estruturais e visuais. O contrato de arrendamento do Grande Hotel de Araxá entre a Codemge e a rede de hotéis tem vigência até fevereiro de 2025. A parceria iniciou em março de 201