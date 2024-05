5ª edição do Bocaina Park Trail reúne cerca de 400 atletas em Araxá

Com percursos montanhosos , terrenos rochosos e trilhas técnicas, a 5ª edição do Bocaina Park Trail reuniu cerca de 400 atletas em Araxá neste fim de semana. A corrida, que proporcionou desafios e visuais belíssimos, contou com a participação de competidores de vários estados e de países como Chile e Argentina. Com o apoio da Prefeitura de Araxá, a competição aconteceu no último sábado (4) e levou centenas de pessoas ao Bocaina Park, localizado a 30 quilômetros do Centro da cidade.

O local possui trilhas de via única e caminhos à beira do abismo, o que exige bastante esforço dos atletas para conseguir completar a prova. Com percursos variados de 8 Km, 18 Km, 28 Km e 45 Km, além da Corrida Kids, o Bocaina Park Trail visa incentivar tanto os corredores experientes quanto os iniciantes, oferecendo desafios adequados a diferentes níveis de condicionamento físico.

O Bocaina Park possui uma localização privilegiada na Serra da Bocaina e atrai esportistas do país inteiro. O local é um dos principais atrativos turísticos da região, principalmente, para amantes da natureza e de esportes de aventura, como o montanhismo, trekking, mountain bike, down hill, rapel, voo livre e escalada, que com mais de 200 vias, é um dos locais mais elogiados do Brasil para quem gosta do esporte.