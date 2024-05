Biblioteca Móvel leva acesso à leitura de forma gratuita em todos os bairros de Araxá

“Embarque na leitura que só faz bem”, com este famoso jingle, a Biblioteca Móvel “Embarque nas Letras” leva o acesso à leitura de forma gratuita aos quatro cantos da Araxá. Inaugurado há 24 anos, recentemente o ônibus passou por uma reforma e modernizou sua estrutura para melhor atender a comunidade.

O prazo de permanência da biblioteca em cada bairro é de uma hora e meia, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h. De acordo com o cronograma, diariamente são atendidos entre dois e três bairros, com retorno ao local a cada 10 dias úteis. Os usuários têm livre acesso às estantes, podendo escolher até três livros por vez.

Interessados em realizar os empréstimos devem procurar a Biblioteca Móvel, Biblioteca Central ou as sucursais. Os documentos necessários são: comprovante de endereço, RG do usuário e do responsável (no caso de menores de 14 anos), juntamente com uma taxa única e simbólica de R$ 3,00, para a confecção da carteirinha.

Unidades da Biblioteca Pública Municipal

– Biblioteca Móvel – em vários pontos da cidade (cronograma divulgado mensalmente no Instagram – @biblioteca_viriato_correa).

– Biblioteca Central Viriato Corrêa – Avenida Getúlio Vargas, 810, Centro.

– Sucursal Oeste “Maria Santos Teixeira” – Av. Professora Auxiliadora Paiva, 505, Boa Vista.

– Seção Braille (Centro Cultural Uniaraxá) – Av. Ministro Olavo Drummond, 5, São Geraldo.