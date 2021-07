Bem Brasil garante liderança de mercado pelo 3º ano consecutivo

Com um planejamento robusto e bem estruturado para ampliar a qualidade, a visibilidade e a presença da marca nas mesas dos consumidores, a Bem Brasil Alimentos tem consolidado sua liderança em vendas de batatas congeladas no mercado brasileiro. A nova confirmação chega por meio do ranking “Cinco Mais 2021”, elaborado pela revista SuperVarejo, em parceria com o instituto de pesquisa Nielsen. Pelo terceiro ano consecutivo, a empresa aparece no topo da lista, garantindo o primeiro lugar em todos os segmentos, envolvendo autosserviço, redes de hipermercados, supermercados e estabelecimentos menores.

O diretor comercial da Bem Brasil, João Ricardo Coleoni, avalia que o resultado reflete os investimentos permanentes para disponibilizar produtos diferenciados, que atendam ao gosto e às demandas dos brasileiros por sabor, qualidade e praticidade. Outros pontos fundamentais são o treinamento e o aprimoramento constantes das equipes, além da busca pela aproximação com os clientes. “São várias frentes de trabalho para aumentar a presença da nossa marca no mercado nacional. Nós dobramos a equipe da área comercial em dois anos. Temos estreitado o relacionamento e a parceria com o varejo em geral, com o autosserviço e com os distribuidores, que são os responsáveis pelo trabalho junto aos pequenos varejos”, enfatiza.

Os resultados, que indicam um share de 40% das batatas Bem Brasil no mercado nacional, reforçam que a estratégia tem sido assertiva. Por isso, Coleoni afirma que a empresa continuará ampliando os investimentos em inovação e lançamento de produtos, na expansão da equipe de vendas e dos canais de distribuição, a fim de assegurar a capilaridade em todo o território brasileiro. E adianta que estão previstas novidades para o último trimestre do ano, que contribuirão para que a marca siga como a preferida dos consumidores. Hoje, a companhia trabalha com mais de dez formatos de batata pré-frita congelada e está em pleno processo de crescimento sustentável, com a construção de sua terceira planta, no município de Perdizes, no Triângulo Mineiro.

Pesquisa Nielsen

O estudo “Cinco Mais” é divulgado, anualmente, pela revista SuperVarejo, e foi desenvolvido pelo instituto Nielsen, com base em 127 categorias de produtos auditados nas lojas do varejo alimentar brasileiro. São 489.601 estabelecimentos comerciais, divididos entre os canais Autosserviço e Tradicional. Os cinco principais fornecedores foram obtidos por meio da classificação da comercialização dos produtos em volume, durante o ano de 2020, com o objetivo de traçar um panorama de cada categoria, levando em consideração a evolução das vendas, alocação nas áreas geográficas e informações de consumo no lar.

Sobre a Bem Brasil

Fabricante 100% brasileira de batata pré-frita congelada e flocos desidratados de batata, a Bem Brasil foi fundada em dezembro de 2006, em Araxá, no Triângulo Mineiro. Pioneira na atividade, conta, atualmente, com duas unidades fabris na região: a de Araxá e a outra no município de Perdizes, inaugurada em 2017. Juntas, geram mais de 600 empregos diretos e de 2 mil indiretos. A companhia é líder em vendas de batatas pré-fritas congeladas no país, produzindo, por ano, mais de 250 mil toneladas de produtos. Além disso, seu mix contempla mais de 20 itens voltados para food service e varejo nacional.