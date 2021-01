Como a negligência afeta os idosos

A negligência é a recusa ou a omissão de cuidados e auxílios necessários aos idosos por parte de seus responsáveis, sejam eles familiares ou institucionais. Ela é uma das formas de violência mais presente no país e costuma acontecer com outros tipos de violência, como abusos físicos, emocionais e psicológicos.

A negligência dificilmente chega ao conhecimento das autoridades públicas, porque ocorre geralmente dentro dos ambientes familiares ou mesmo em instituições como clínicas, abrigos ou hospitais, que fogem da percepção da família.

Para reconhecer, prevenir e denunciar esse tipo de violência, é importante saber detectar alguns sinais como:

Perda de peso, má nutrição e desidratação;

Falta de condições de higiene no quarto do idoso;

Idoso em constante estado de sujeira ou falta de banho;

Roupa ou agasalhos inadequados para a estação do ano;

Falta de condições de segurança da habitação;

Desaparecimento dos idosos em locais públicos.

A negligência não se limita apenas aos descuidos higiênicos, ela pode ocorrer também, na administração insuficiente ou excessiva de medicamentos, provocando quadros como hipertensão e diabetes, ou até intoxicação grave. Desta forma, este tipo de violência é responsável pelo sofrimento e aumento mortalidade entre este público.

Com o objetivo de expor e combater essa realidade cruel, e assim criar um ambiente mais saudável e inclusivo, o Centro Julio Dário, com o incentivo do Conselho Municipal do Idoso, dá continuidade à campanha “Prevenção, Violência Não”, para a conscientização de toda comunidade de Araxá e região.

Para maiores informações sobre o projeto e detalhamento das formas de prevenção, siga também as redes sociais do projeto no facebook e instagram @prevencaoviolencianao .