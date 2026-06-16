Araxá realiza o Dia D de Multivacinação para crianças e adolescentes neste sábado (20)

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove neste sábado (20), das 9h às 14h30, o Dia D da Campanha de Multivacinação. A ação tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos e reforçar a proteção contra diversas doenças imunopreveníveis.

O atendimento será realizado nas unidades Unicentro, Unioeste e Uninordeste. Pais e responsáveis devem levar a caderneta de vacinação para que as equipes de saúde possam verificar a situação vacinal e aplicar as doses que estiverem em atraso, conforme o Calendário Nacional de Vacinação.

A estratégia busca facilitar o acesso da população à vacinação, oferecendo um horário ampliado para que pais e responsáveis possam atualizar a caderneta dos filhos. A expectativa é alcançar crianças e adolescentes que ainda possuem doses pendentes ou que não conseguiram comparecer às salas de vacinação durante a semana.

Além da multivacinação, o Dia D também contará com a aplicação da vacina contra a Influenza para a população em geral. A imunização é uma das principais formas de prevenção contra as complicações causadas pelos vírus da gripe, especialmente entre os grupos mais vulneráveis.

Segundo a coordenadora de Imunização, Érica Fonseca, a participação da população é essencial para ampliar a cobertura vacinal e manter a proteção da comunidade. “Convidamos os pais e responsáveis a levarem as crianças e adolescentes para atualização da caderneta de vacinação e também toda a população apta a receber a vacina contra a Influenza. As vacinas são seguras, gratuitas e representam uma das medidas mais eficazes para prevenir doenças e proteger a saúde de todos”, destaca.

Serviço

Dia D de Multivacinação

Sábado, 20/06, das 9h às 14h30

Unicentro – Av. Dâmaso Drumond, 275 – Guimarães

Unioeste – Av. Professora Auxiliadora Paiva, 255 – Serra Morena

Uninordeste – Av. Dr. Pedro de Paula Lemos, 1110 – Ana Antônia