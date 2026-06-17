Produtores de 19 países disputam em Minas o principal prêmio do queijo nas Américas

Produtores de 19 países estarão reunidos em Minas Gerais entre os dias 25 e 28 de junho para disputar o Super Ouro da ExpoQueijo Brasil 2026, principal premiação do queijo artesanal nas Américas. Em sua sexta edição, o evento se consolida como uma das mais importantes vitrines internacionais do setor, reunindo produtores, especialistas e compradores de diferentes partes do mundo.

Ao lado do Brasil, estarão representados Alemanha, Argentina, Áustria, Bélgica, Chile, Dinamarca, Equador, Espanha, França, Grécia, Holanda, Itália, México, Peru, Portugal, Reino Unido, Suíça e Uruguai, ampliando a presença internacional da competição e reunindo algumas das mais tradicionais regiões produtoras de queijo do mundo.

Produtores de 18 estados brasileiros e do Distrito Federal também levarão seus queijos para avaliação dos jurados. Estarão presentes Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

Para a organizadora da ExpoQueijo Brasil, Maricell Hussein, a presença de produtores de diferentes países reforça o papel do evento como espaço de intercâmbio técnico e cultural entre as tradições queijeiras.

“A ExpoQueijo se consolidou como um ponto de encontro entre produtores de diferentes partes do mundo. Cada país traz técnicas, histórias e identidades próprias, e essa troca de experiências contribui para o fortalecimento de toda a cadeia produtiva do queijo artesanal”, afirma.

A relevância internacional da competição também se reflete no histórico do principal prêmio do concurso. Desde a criação da ExpoQueijo Brasil, apenas três países conquistaram o Super Ouro. A Itália venceu as edições de 2021 e 2022; a Argentina ficou com o título em 2023 e 2024; e o Brasil entrou para a galeria de campeões em 2025.

O efeito Super Ouro

Mais do que um troféu, o Super Ouro da ExpoQueijo Brasil tornou-se um selo internacional de reconhecimento para produtores artesanais. Os resultados aparecem não apenas na visibilidade conquistada pelos vencedores, mas também na valorização comercial dos produtos, na abertura de novos mercados e no aumento da procura por consumidores e compradores especializados.

O exemplo mais recente veio de Minas Gerais. Após conquistar o principal prêmio da competição em 2025, o queijo Pedra do Segredo registrou valorização comercial, ganhou fila de espera e ampliou sua presença no mercado. Histórias semelhantes também são relatadas por produtores da Itália e da Argentina, demonstrando o impacto que a premiação passou a exercer sobre o segmento queijeiro internacional.

O concurso

O Araxá International Cheese Awards utiliza um sistema próprio de julgamento desenvolvido com curadoria técnica da EPAMIG – Instituto de Laticínios Cândido Tostes. As avaliações são realizadas às cegas por especialistas nacionais e internacionais, que analisam atributos como aspecto global, cor, textura, odor, aroma, consistência e sabor.

Os produtos concorrem em 47 categorias e passam por etapas eliminatórias até a definição dos vencedores. Ao final, são concedidos troféus de ouro, prata e bronze em cada categoria. Entre todos os premiados, apenas um queijo recebe o principal reconhecimento da competição: o troféu Super Ouro, destinado ao produto com a maior pontuação geral do concurso.

Cozinha Show

Pela primeira vez, a ExpoQueijo Brasil abrirá espaço para uma Cozinha Show dedicada à valorização do queijo artesanal na gastronomia. Ao longo de três dias, chefs e especialistas apresentarão receitas, técnicas e experiências culinárias que demonstram a versatilidade do produto, desde preparações tradicionais da cozinha mineira até aplicações contemporâneas da alta gastronomia.

Instalada em frente ao Grande Hotel Termas de Araxá, a estrutura receberá aulas-show e oficinas gratuitas voltadas ao público. A proposta é aproximar visitantes dos sabores, saberes e histórias que cercam a produção queijeira, reforçando o papel do queijo como elemento central da cultura alimentar brasileira.

Fórum Internacional

Além da disputa pelos principais prêmios do setor, a ExpoQueijo Brasil também será palco de debates sobre os desafios e as transformações da cadeia produtiva. O Fórum Internacional reunirá especialistas, pesquisadores, produtores rurais e representantes de instituições para discutir temas que impactam diretamente o presente e o futuro do queijo artesanal.

Entre os assuntos da programação estão os efeitos do acordo entre Mercosul e União Europeia, cooperativismo, legislação sanitária, sucessão familiar e avanços científicos aplicados à produção. As atividades buscam conectar conhecimento técnico e realidade de campo, ampliando as oportunidades de qualificação para produtores e profissionais do setor.

Leo Jaime e Vinny na programação musical

A programação cultural da ExpoQueijo Brasil terá como destaques os shows de Leo Jaime e Vinny, dois nomes que marcaram diferentes gerações da música brasileira. Enquanto Leo Jaime sobe ao palco acompanhado pela banda Amigos do Rock para revisitar clássicos do rock nacional, Vinny abre a agenda musical com um repertório inspirado nos sucessos dos anos 1990.

Ao longo dos quatro dias de evento, a Vila Gastronômica também receberá artistas de estilos variados, entre eles Marcos Rabello Quarteto, Vi-Voz, Leandro Soares, Banda Vinith, Projeto ao Cubo, Banda Virau, Black or White, Maria Fumaça, Alexandre Faccas, Texas Radio, Natália Martins, Big Band e Pagode do Xú. A proposta é integrar música, gastronomia e cultura em uma programação gratuita para diferentes públicos.

Outras atrações

Além do concurso internacional, a ExpoQueijo Brasil 2026 reúne feira de negócios, fórum técnico, experiências gastronômicas, degustações, harmonizações e programação cultural gratuita, ampliando a conexão entre produção, mercado, conhecimento, turismo e cultura.

ExpoQueijo Brasil

Principal evento do segmento nas Américas, a ExpoQueijo Brasil 2026 – Araxá International Cheese Awards reúne representantes dos principais países produtores de queijo, atraindo especialistas, compradores, produtores e imprensa de diferentes regiões.

O encontro contará com estrutura montada no pátio principal e nos salões do Grande Hotel e Termas de Araxá, patrimônio cultural e histórico de Minas Gerais.

Neste ano, a ExpoQueijo será realizada entre os dias 25 e 28 de junho, com impacto em setores como turismo, varejo, agropecuária, logística, indústria alimentícia, cadeia de suprimentos e relações internacionais.

O evento é realizado pela Bonare Eventos, em parceria com associações de produtores de queijo, e conta com patrocínio da CBMM; da Cemig; do Governo de Minas Gerais; da McCain; da Algar; e do Sistema Ocemg. A iniciativa tem apoio do Sebrae; da AmiQueijo; da Prefeitura de Araxá; da Rota Araxá; do Sistema Faemg Senar; do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA); da Epamig; da Emater Minas Gerais; do Governo de Minas Gerais; e do Ministério da Agricultura e Pecuária, do Governo Federal. São mantenedores a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais; a Epamig; e o Governo de Minas Gerais.

Serviço

ExpoQueijo Brasil 2026 – Araxá International Cheese Awards

Data: 25 a 28 de junho

Local: Grande Hotel e Termas de Araxá – Rua Águas do Araxá, s/nº, bairro Barreiro, Araxá (MG)

Informações e programação: www.expoqueijobrasil.com.br