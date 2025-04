Mosaic realiza treinamento de segurança para comunidade de Araxá

A atividade anual realizada pela Mosaic — uma das maiores produtoras de potássio e fosfatados combinados do mundo — tem caráter preventivo e será realizada em abril, com uma série de ações nas imediações das barragens da empresa em Araxá (MG). No dia 14, às 19h30, será promovido um seminário orientativo de segurança no Centro de Educação Ambiental e Cidadania (CEAC), em parceria com a Defesa Civil Municipal e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Já o simulado acontecerá no dia 16 de abril, às 8h, com o acionamento das sirenes.

“Moradores das comunidades Córrego do Sal, Capivara, Encontro das Águas, Portal das Águas e Morada do Sol serão convidados a participar das atividades”, afirma Philippe Pereira, engenheiro de minas e coordenador do PAEBM.

O simulado tem como objetivo testar os protocolos de segurança, incluindo rotas de fuga, pontos de encontro localizados na Zona de Autossalvamento (ZAS) das barragens e o funcionamento do sistema de alerta sonoro. “Todos os anos, buscamos avaliar a capacidade de resposta dos moradores e das nossas equipes, além do tempo necessário para chegar aos pontos de encontro após o acionamento das sirenes. Assim, conseguimos treinar e identificar pontos de melhoria”, explica Pereira.

Equipes da empresa, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil estarão no local para oferecer orientações adicionais e esclarecer dúvidas. O tempo de deslocamento será monitorado e, ao final da atividade, os participantes poderão preencher uma pesquisa avaliativa sobre o simulado.

Além disso, testes de sirenes serão realizados nos dias 15, 16 e 17 de abril, a partir das 8h, nas regiões do Barreiro, Bairro Boa Vista, Villaggio, e nas comunidades de Córrego do Sal, Capivara, Encontro das Águas, Portal das Águas e Morada do Sol. Durante os testes, haverá acionamentos pontuais das sirenes, com emissão de som das cornetas e mensagens de voz, sem causar qualquer impacto ou necessidade de ação por parte da população. Trata-se de uma medida preventiva.

Essas ações integram o Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM), previamente alinhado com a Defesa Civil Municipal, o Corpo de Bombeiros e demais integrantes do Grupo de Ações Coordenadas (GRAC). Trata-se de um treinamento preventivo: não há risco iminente. Todas as barragens da Mosaic no Brasil possuem Declaração de Condição de Estabilidade (DCE), emitida pela Agência Nacional de Mineração (ANM), conforme determina a legislação vigente. Além disso, as estruturas são monitoradas 24 horas por dia, a partir da sala de controle localizada em Tapira (MG).