Araxá participa da Semana do Turismo Mineiro

Araxá esteve representada na Semana do Turismo Mineiro. O evento, promovido pelo Governo de Minas Gerais ente os dias 12 e 15 de setembro, teve como objetivo fortalecer e fomentar o turismo e ampliar as discussões acerca do setor, com a união e presença dos atores da cadeia produtiva do turismo. O encontro também proporcionou a divulgação dos produtos turísticos, da cultura e do artesanato dos municípios mineiros.

Um dos destaques da programação foi o lançamento do portal turístico Minas Gerais em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig). O site tem como objetivo divulgar e promover os destinos turísticos de Minas Gerais e poderá ser uma importante ferramenta de promoção e gestão para todos os agentes do setor.

Araxá faz parte do novo portal apresentando os seus atrativos turísticos como a Estância Hidromineral do Barreiro, Tauá Grande Hotel Araxá, Teatro Municipal, dentre outros destinos. O evento tem a participação do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-MG) e contou com a presença da assessora de projetos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas, Ana Paula Mello Porfírio.

1ª Feira dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais

Araxá também esteve presente na 1ª Feira dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais – Venha Viver Minas Gerais com um estande que apresenta os produtos da Terra de Beja. Mais de duas mil pessoas prestigiaram o evento que propõe a promoção dos destinos turísticos mineiros para os servidores públicos que trabalham na Cidade Administrativa. O objetivo principal é apresentar Minas Gerais aos servidores, estimulando-os a viajar pelo estado.