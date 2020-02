Prefeitura em parceria com Instituto Apreender qualifica mais de 230 jovens

Mais de 230 jovens em situação de vulnerabilidade social de diversas regiões da cidade receberam os certificados pela participação em vários cursos gratuitos de qualificação oferecidos pela Prefeitura de Araxá, através da Secretaria de Ação e Promoção Social em parceria com o Instituto Apreender. A cerimônia, realizada na última semana, contou com a presença do prefeito Aracely acompanhado dos secretários de Governo, Lucimary Ávila; de Educação, Edna Campos; de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete de Souza. Teve ainda apresentações de músicos da Escola Municipal Maestro Elias Porfírio de Azevedo.

O prefeito Aracely destacou sua satisfação em participar da entrega dos certificados. “Cumprimento os pais e agradeço às famílias pelo carinho. Araxá tem um grande volume de obras e as empresas estão encontrando na cidade, profissionais qualificados para prestarem o serviço. Projetos como o Primeira Chance que qualifica jovens e os encaminha para o mercado de trabalho contribuem para o crescimento da cidade”.

O secretário de Ação e Promoção Social, Moisés Pereira Cunha, ressaltou que ações como esta são um orgulho para a Administração Municipal, porque transformam vidas. “Através do projeto, o recurso público é aplicado na formação de jovens e representa a primeira oportunidade junto ao mercado de trabalho. Contrata profissionais de Araxá para ministrarem os treinamentos, gerando emprego na cidade”.

Os jovens participaram dos seguintes cursos gratuitos oferecidos nos CRAS Francisco Duarte e Pão de Açúcar IV, nos Núcleos Leblon, Abolição, Santo Antônio e Bom Jesus:

– Tecnologia de Estética e Beleza: Módulo Básico maquiagem e Módulo Básico design de sobrancelha.

– Tecnologia em Gastronomia e Culinária: Módulo Atendente de lanchonete; Módulo Preparo de salgados, montagem e decoração de mesas de frios; Módulo pizzas, pães, roscas e biscoitos; Módulo preparo de bombons e trufas.

– Curso Primeira Chance – Geração de trabalho via estágio.