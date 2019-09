Prefeitura repassa mais de R$ 8 milhões para entidades de Araxá

A manhã de sexta-feira, 13 de setembro, foi dia de repasse para 22 projetos com foco no atendimento de crianças, adolescentes e idosos de Araxá. A Prefeitura, através da Secretaria de Ação e Promoção Social, realizou a cerimônia que oficializou a liberação de R$ R$ 8.017.141,90 viabilizados pela Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) para entidades filantrópicas com projetos aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e do Conselho Municipal do Idoso (CMIA). “É uma parceria da Prefeitura, da CBMM e dos conselhos que se formou em benefício do projeto social que temos em Araxá”, enfatizou o prefeito Aracely.

Ele acompanhou a assinatura dos contratos de termos de fomentos às entidades, ao lado da secretária de Governo, Lucimary Ávila, e esteve na mesa de autoridades composta ainda pelo gerente de Engenharia da CBMM, Leonardo da Rocha e Silva, pelo secretário de Ação e Promoção Social, Moisés Pereira Cunha, pelo vereador Adolfo Maurício da Silva, que representou a Câmara Municipal, pela promotora curadora da Infância e Adolescência, Dra. Mara Lúcia Silva Dourado, pelo presidente do CMIA, João Henrique Borges Bento, e pela presidente do CMDCA, Cristiane Pereira.

Todos discursaram e exaltaram a importância desses recursos serem repassados em prol da comunidade de Araxá. “O Ministério Público é por lei o fiscal dos recursos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e do Idoso e da atuação dos dois conselhos. Comparecemos como parceiro e ator dessa rede da infância e da pessoa idosa. É uma relação de parceria”, destaca a promotora Dra. Mara.

De acordo com o gerente de Engenharia da CBMM, Leonardo da Rocha e Silva, o repasse de mais de R$ 8 milhões para as entidades é investir significativamente no tratamento de crianças, adolescentes e idosos de Araxá, um dos pilares fundamentais da CBMM. “É um orgulho saber que o retorno das nossas atividades industriais possa proporcionar esse tipo de ação junto a comunidade. Agradecemos muito a participação da Prefeitura e do Ministério Público para que o alcance dessas atividades impactem positivamente em nossa sociedade”.

Uma das instituições contempladas com o repasse foi o Instituto Apreender de Tecnologia, Educação, Empreendedorismo, Saúde e Ação Social para realização de projetos aprovados pelo CMDCA e pelo CMIA. “Esses recursos viabilizam as ações sociais que as instituições se propõe a fazer. Quando tem parceria entre o Poder Público, a iniciativa privada e os conselhos que regulamentam esse terceiro setor, a cidade só tem a ganhar”, comentou o empresário Wellington Martins.

Confira a relação de projetos contemplados: