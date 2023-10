17ª edição do Prefeitura no Bairro acontece neste sábado, com destaque para ações voltadas ao Outubro Rosa, na Escola Polivalente

O projeto Prefeitura no Bairro chega à 17ª edição com mais de 40 serviços gratuitos. Desta vez, a grande novidade será com ações especiais dedicadas ao cuidado com a Saúde da Mulher, voltadas para a Campanha Outubro Rosa.

A Secretaria Municipal de Saúde irá realizar agendamento de exames preventivos, solicitação de exames de mamografia, além de sanar dúvidas e orientar o público feminino sobre o tema.

O encontro com toda a estrutura administrativa da Prefeitura de Araxá acontece no próximo sábado, dia 28 de outubro, das 8h às 12h, na Escola Estadual Professor Luiz Antônio Corrêa Oliveira (Polivalente).

Além das atividades voltadas para a saúde da mulher, o evento também ofertará mais de 40 serviços gratuitos nas áreas de Ação Social, Saúde, Direitos Humanos, Acolhimento à Mulher, Habitação, Trabalho e Emprego, Meio Ambiente, Educação, Cidadania, Infraestrutura, Agricultura e Pecuária, Esporte, Lazer, Cultura e Segurança. O Gabinete do Prefeito e a Secretaria de Governo também estarão à disposição para receber as demandas da população.



SERVIÇO



17ª edição Prefeitura no Bairro

Local: Escola Estadual Professor Luiz Antônio Corrêa Oliveira (Polivalente)

Dia e horário: 28 de outubro (sábado), das 8h às 12h

Endereço: Rua Santo Antônio, nº 150, bairro Santo Antônio