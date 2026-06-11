Escola Municipal de Música realiza o evento Noite da Seresta na próxima segunda (15)

A Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo realiza, na segunda-feira (15), a Noite da Seresta, a partir das 19h, no Coreto da Praça Arthur Bernardes. O evento é aberto ao público e vai reunir apresentações voltadas à valorização da música de seresta, com repertórios característicos do estilo musical.

A programação contará com a participação do grupo de seresta Música na Janela, formado pela Escola Municipal de Música e com mais de 30 anos de trajetória, além do grupo convidado Luar de Minas.

Entre as canções previstas estão clássicos como “Seresta”, “Meu Primeiro Amor”, “Cafezal em Flor”, “Falando de Amor” e “Casinha Branca”. O repertório também inclui composições de nomes como Tom Jobim, Chico Buarque, Luiz Carlos Paraná, Godofredo Guedes, Vicente Paiva e outros autores da música brasileira.

De acordo com o coordenador do grupo Música na Janela, Jorge Vinnis, a proposta é manter viva uma tradição musical genuinamente brasileira e aproximar esse repertório de diferentes gerações. “É uma forma de resgatar, dar vida e continuidade a esse tipo de música. A gente não pode deixar de reverenciar e apresentar a seresta para novos públicos e para as novas gerações”, destaca.

O evento também terá a participação de alunos do primeiro ano do curso técnico em Instrumento Musical da Escola de Música. Durante a programação, os estudantes farão inserções sobre músicas, compositores e autores presentes no repertório. A atividade integra um trabalho da disciplina de Cultura Popular e reforça a ligação entre o aprendizado em sala de aula e a prática musical. O grupo Luar de Minas também contribuirá com informações sobre as obras interpretadas e as histórias por trás das canções.

A Noite da Seresta propõe ainda um encontro entre gerações, reunindo integrantes 60+ do grupo Música na Janela, alunos do curso técnico e população.

Serviço

Evento: Noite da Seresta

Data: segunda-feira, 15 de junho

Horário: 19h

Local: Coreto da Praça Arthur Bernardes – Centro

Acesso: gratuito