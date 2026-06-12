Produtores rurais de Araxá podem se inscrever para receber kits gratuitos de irrigação

Agricultores familiares de Araxá têm até o dia 26 de junho para se inscrever no programa Irriga Minas, que vai contemplar 30 produtores rurais do município com kits gratuitos de irrigação por gotejamento. As inscrições podem ser realizadas na Secretaria Municipal de Agricultura ou na Emater-MG.

Desenvolvido pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) e pela Emater-MG, o programa tem como objetivo fortalecer a agricultura familiar, incentivar a produção de frutas e hortaliças e reduzir os impactos da estiagem nas propriedades rurais.

Segundo o secretário municipal de Agricultura, Osmar Gonçalves, a iniciativa contribui para aumentar a produtividade no campo e fortalecer a economia local.

“É um programa que oferece condições para que os produtores produzam alimentos de qualidade, ampliem sua capacidade produtiva e gerem mais emprego e renda no campo. Além disso, fortalece a economia do município e contribui para o desenvolvimento da agricultura familiar”, destaca.

Podem participar agricultores familiares do município que possuam o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF). Os interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Agricultura, localizada na Avenida Rosália Isaura de Araújo, nº 275, Centro Administrativo, ou a Emater-MG, na Rua Tiradentes, nº 347, Centro, para manifestar interesse, receber orientações e passar pela avaliação técnica necessária.

Para realizar a inscrição, é necessário apresentar CPF, RG, CAF e a documentação da propriedade, como matrícula ou contrato de arrendamento.