Abre e Fecha: confira o funcionamento dos serviços municipais durante o feriado do Dia do Servidor Público

Em virtude do Dia do Servidor Público, comemorado na terça-feira, 28 de outubro, e do ponto facultativo na segunda-feira (27), alguns serviços municipais terão alterações no funcionamento. Confira como ficará o atendimento nos órgãos da Prefeitura de Araxá durante o feriado prolongado.
Prefeitura, secretarias e autarquias
As repartições públicas municipais, secretarias e autarquias estarão fechadas na segunda (27) e terça-feira (28). O atendimento ao público será retomado na quarta-feira, 29 de outubro.
Educação
As escolas, Cemeis e Emeis funcionarão normalmente, com aulas regulares.
A Secretaria Municipal de Educação estará fechada na segunda e na terça-feira, mas manterá equipes em caráter de plantão nas escolas para apoio à aplicação do Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica).
Saúde
• UPA e AMEs (Unileste e Uninorte): atendimento 24 horas, todos os dias.
• UBSs e ESFs: fechadas na segunda e na terça, com retorno na quarta-feira (29).
Serviços Urbanos
• Coleta de lixo: funcionamento normal na segunda e na terça.
• Limpeza urbana: funcionamento normal na segunda e na terça.
• Iluminação pública: solicitações podem ser feitas via aplicativo Colab.
• Tapa-buracos: serviço retorna na quarta-feira (29).
Segurança Pública
• Defesa Civil: plantão 24 horas pelo telefone 199.
• Guarda Patrimonial: atendimento 24 horas.
• Settrans: funcionamento diário, das 7h à meia-noite.
Museus Municipais
• Segunda-feira (27): das 12h às 18h
• Terça-feira (28): das 8h às 12h
Parque do Cristo
Funcionamento normal todos os dias, das 7h às 21h.