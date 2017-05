Voltado para profissionais do campo, universitários e investidores em agronegócios, o Happy Hour Agronegócios é um evento que busca atualizar as boas práticas de manejo com a terra e dos animais, e ainda conhecer pessoas importantes do agronegócio mineiro.

O Happy hour acontece no restaurante da ARAP, no dia 16 de maio.

Com o valor de R$30,00, o evento contará com duas palestras e mesa de buteco.

Ingressos limitados à venda por R$30,00 na ACIA Jovem (34 98425-1405 – Carolina Peixoto)