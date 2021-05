Aeroporto de Araxá recebe 100% de conformidade em vistoria realizada pela Aeronáutica

A Estação Prestadora dos Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo (Epta) da Prefeitura de Araxá, localizada no Aeroporto Municipal, foi vistoriada pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), através da Assessoria de Segurança Operacional no Controle do Espaço Aéreo do Comando da Aeronáutica.

Os trabalhos aconteceram entre os dias 27 e 30 de abril, sendo acompanhados pelo secretário municipal de Segurança Pública, major Eurípedes Lemos. Devido a pandemia, a vistoria foi realizada através de reuniões online e de outros meios de comunicação a distância.

A Vistoria de Segurança Operacional (VSO) teve como objetivo a aprovação do Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional (SGSO/SMS) da estação. São procedimentos de segurança que abrangem a área do Gerenciamento da Segurança Operacional dos serviços de navegação aérea. Também identifica os perigos e o gerenciamento dos riscos durante a operação e prestação de serviços às aeronaves que utilizam o espaço aéreo sob a jurisdição da Epta, além dos pousos e decolagens no aeroporto.

Além do major Lemos, participaram da vistoria o administrador e o gerente de Segurança Operacional da Epta, Fabiano Cota, os operadores Emerson Batista de Castro e Paulo Ernesto Heerdt da Silva e os vistoriadores tenente aviadora Charlene, suboficial Ana Paula, sargento Ralf e sargento Cristina.

A Epta de Araxá recebeu 100% de conformidade dos itens auditados e a portaria de homologação do SGSO/SMS da prefeitura deve ser publicada no Diário Oficial da União em breve.

Para Fabiano Cota, a aprovação mantém o Aeroporto Municipal com as melhores práticas de segurança e qualidade. “Estas e outras ações fazem parte da proposta da atual administração que é adequar o aeroporto para o retorno dos voos comerciais pós-pandemia e para desenvolvimento da cidade e região”, ressalta.