Aeroporto de Araxá volta a receber rotas aéreas com o ATR 72-600

O Aeroporto Municipal Romeu Zema passou a receber, a partir desta semana, o retorno da operação com a aeronave turboélice ATR 72-600, com 70 lugares. Antes, o local estava recebendo o monomotor Cessna Grand Caravan, com capacidade para até 9 passageiros.

A grade de voos operados pela Azul Linhas Aéreas também foi alterada. As rotas atuais agora acontecem aos domingos, segundas, quartas e sextas.

– Belo Horizonte / Araxá – Saída: 12h30 / Chegada: 13h35.

– Araxá / Belo Horizonte (escala em Uberaba) – Saída: 14h20 / Chegada: 17h15.

O prefeito Robson Magela destaca que os investimentos da Administração Municipal com a reforma geral e atualização de equipamentos de segurança no aeroporto possibilitaram o retorno das operações aéreas na cidade.

“Os voos retornaram no começo de junho com uma aeronave de 9 lugares e em pouco tempo Araxá voltou a receber as operações com o ATR, com 70 lugares e ampliação da rota. Além de Belo Horizonte, há agora a opção para Uberaba. E em janeiro, teremos operações com aeronave a jato com voos diretos para São Paulo. Isso tudo demonstra como foi importante investir no nosso aeroporto para fomentar os setores turístico e de negócios” destaca o prefeito.