Caixas Escolares garantem autonomia para escolas municipais em Araxá

Caixas Escolares: um investimento na manutenção e conservação dos prédios escolares e na manutenção do ensino municipal em Araxá. A Administração Municipal repassa desde 2022 recursos públicos para as Caixas Escolares de Unidades de Ensino do Município.

A iniciativa permite que as escolas tenham mais autonomia na utilização dos recursos, atendendo às necessidades prioritárias de cada unidade de forma ágil e eficiente.

Ao todo, 54 unidades de ensino, entre escolas e creches, são beneficiadas pelo repasse de recursos públicos. Os valores repassados variam conforme a quantidade de alunos matriculados em cada unidade de ensino. Para o ano de 2024, o valor recebido por aluno em turno único é de R$ 66,10, enquanto para aluno em regime de tempo integral, o valor é de R$ 83,34.

A manutenção e conservação periódica dos espaços escolares promovem economia e contribuem para um ambiente mais seguro e acolhedor para toda a comunidade escolar, juntamente com a melhoria do atendimento aos estudantes em geral.

O repasse de recursos ocorre anualmente, nos primeiros meses do ano, por meio de parcela única, com as prestações de contas realizadas no mês de dezembro.