Araxá amplia Central de Videomonitoramento para levar mais segurança à população

Softwares de alta tecnologia, vigilância 24 horas e filmagens em tempo real para levar mais segurança à população. A Prefeitura de Araxá já iniciou as obras para ampliação da Central de Videomonitoramento. Um novo espaço está sendo estruturado para promover a modernização do sistema de segurança do município. Ao todo, serão investidos mais de R$ 1,6 milhão no projeto, que conta também com o aumento do número de câmeras instaladas em pontos estratégicos da cidade e na zona rural.

O prefeito Robson Magela visitou o local onde será implantada a nova sala de videomonitoramento. “Essa ampliação vai gerar um grande avanço na área da segurança pública de Araxá e toda região. Temos que utilizar a tecnologia em nosso favor para diminuir a criminalidade e proporcionar mais proteção para a população. Ao todo, serão 18 novas câmeras no perímetro urbano e 15 na área rural. Ou seja, vamos passar de 56 câmeras de para 89. Um aumento significativo para a cidade”, destaca o Robson Magela.

De acordo com o secretário de Segurança, Daniel Rosa, a equipe de servidores para operar o sistema também será adequada. “Com a ampliação do sistema, que funciona 24 horas por dia, vamos aumentar a equipe e 10% dessas vagas serão ocupadas por pessoas com deficiência. Ou seja, um investimento arrojado que previne e reprime a criminalidade e promove uma ação de inclusão social muito importante”, ressalta.