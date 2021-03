Araxá aumenta leitos clínicos para tratamento de Covid-19

A Prefeitura de Araxá aumentou em mais quatro os leitos clínicos para tratamento contra a Covid-19 na Santa Casa de Misericórdia. Com a ampliação, o município, em parceria com o hospital, passa a disponibilizar 26 unidades de enfermaria e 20 leitos de UTI para tratamento de casos de coronavírus. A medida é mais uma tentativa da Administração Municipal de evitar o colapso do sistema público de saúde.

Diversas ações na tentativa de frear a proliferação do Covid-19 foram realizadas nos últimos dias. Mobilização dos municípios da região, contratação de profissionais, busca por vacinas, ampliação de leitos, expansão do horário de atendimento da unidade referência para tratamento de casos Covid-19, criação da força-tarefa, dentre outras. Araxá tem hoje uma média de ocupação de 90% dos leitos para casos suspeitos e confirmados da doença.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Diane Dutra, a falta de profissionais impede a ampliação dos leitos. “Temos conversado muito com toda a categoria, mas todos estão esgotados. Não é questão de remuneração, mas sim de cansaço físico, mental, psicológico. Temos toda a estrutura física necessária, mas falta a principal: a humana. E, infelizmente, os últimos dias têm sido desgastante.”

A falta de medicamentos e insumos hospitalares também preocupa toda a rede de saúde do Estado, e Diane faz um importante alerta. “Se as pessoas não se conscientizarem, vai chegar um momento que não teremos profissionais de saúde, não teremos leitos, não teremos medicamentos. Tudo que é possível, nós estamos fazendo”, ressalta a secretária.