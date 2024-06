Araxá criou mais de 3.500 novos postos de trabalho nos últimos três anos

Araxá tem se destacado na geração de empregos nos últimos três anos, com a criação de 3.565 novos postos de trabalho entre 2021 e 2023. Este número representa um avanço significativo no mercado de trabalho local e evidencia o crescimento econômico da região.

No primeiro trimestre de 2024, já foram gerados 297 novos postos de trabalho, e esse número pode aumentar ainda mais no segundo semestre, com a previsão de abertura de mais de 700 vagas em uma empresa local.

O Sistema Nacional de Emprego (SINE) de Araxá tem sido um importante aliado nesse crescimento, facilitando a divulgação de vagas e conectando empregadores a candidatos.

Entre os setores que mais contratam, destacam-se o de serviços, especialmente a hotelaria, além da indústria e do comércio. O SINE Araxá realiza uma divulgação diária de centenas de vagas de emprego, muitas delas sem exigência de experiência prévia, ampliando as oportunidades para a população.

Somente na última semana, foram divulgadas mais de 600 vagas de emprego, oferecendo diversas oportunidades para aqueles que buscam ingressar ou retornar ao mercado de trabalho.