Araxá lança nesta quarta (19) o maior Natal da história com novo circuito e 2 milhões de LEDs

Araxá inaugura, nesta quarta-feira (19), a partir das 19h, na Praça Governador Valadares, a maior iluminação natalina já instalada no município. A cidade recebeu quase 2 milhões de lâmpadas de LED, distribuídas por um circuito de cinco quilômetros que abrange praças, avenidas e pontos turísticos. A realização é da Associação Comercial, Industrial, de Turismo e Agronegócios de Araxá (Acia) e Fundação Cultural Acia (Facia), por meio de projeto da Prefeitura de Araxá e da Fundação Cultural Calmon Barreto aprovado pela Câmara Municipal, com investimento de R$ 2 milhões.

O prefeito Robson Magela afirma que a decoração consolida Araxá como o principal destino turístico no período natalino em todo estado de Minas Gerais. “Estamos preparando uma cidade iluminada, acolhedora e cheia de encanto. A iluminação transforma o centro e os bairros e leva alegria para as famílias. Nosso objetivo é fortalecer o comércio, movimentar a economia e criar uma experiência inesquecível para moradores e visitantes”, disse.

Expansão da decoração

A edição deste ano do Natal Iluminado amplia de forma significativa a decoração apresentada em 2024, quando um milhão de pontos de LED atraiu grande público e impulsionou as vendas no comércio. Em 2025, o circuito se estenderá por novas áreas da cidade e amplia a presença nos bairros.

A Praça Governador Valadares será novamente o principal cenário do Natal, com carrossel gratuito, árvore de 14 metros de altura, arcos iluminados e novas atrações.

A Avenida Imbiara receberá iluminação desde o Santuário de São Domingos até a Igreja Sagrada Família. Na Avenida Antônio Carlos, o trajeto entre o Santuário e o Teatro Municipal será completamente decorado. O Calçadão da Rua Olegário Maciel ganhará destaque com bolas gigantes e pontos instagramáveis.

A escadaria do Parque do Cristo será totalmente iluminada, criando um novo cartão-postal natalino. Na Avenida Washington Barcelos, o projeto prevê uma árvore de 7 metros, grandes bolas de Natal e cerca de 900 metros de iluminação linear.

Impacto no comércio

O presidente da ACIA, Leonardo Drummond de Araújo, destaca o efeito da iluminação natalina sobre o movimento econômico. “A decoração do ano passado trouxe resultados muito expressivos. O comércio do centro registrou aumento de 20% nas vendas, e a circulação de pessoas no Calçadão e na Praça Governador Valadares triplicou. A iluminação transforma o ambiente e cria um clima que estimula compras, turismo e convivência”, afirma.

Ele reforça que a expectativa para este ano é ainda maior. “Com o dobro de luzes e novos pontos decorados, estamos preparando uma experiência mais completa. Isso movimenta toda a economia local, dos lojistas aos setores de alimentação, turismo e serviços”, destaca.

A inauguração oficial da iluminação ocorre nesta quarta-feira (19), a partir de 19h, na Praça Governador Valadares, com início das atrações após o acendimento das luzes.

Serviço

Inauguração do Natal Iluminado

Data: quarta-feira, 19 de novembro

Horário: 19h

Local: Praça Governador Valadares

Atrações totalmente gratuitas