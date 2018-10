Araxá perde a classificação para o Módulo 2 nas penalidades

Foto: Cleber Corrêa / Divulgação

O Araxá Esporte Clube ficou muito perto de conquistar a classificação para o Módulo 2 do Campeonato Mineiro de 2019. Na partida de volta da semifinal da Segunda Divisão (Terceira), o Ganso venceu o Coimbra por 2 a 0, na Arena do Calçado, em Nova Serrana, e conseguiu levar a decisão da vaga à final para os pênaltis.

No entanto, o Alvinegro não conseguiu converter nenhuma cobrança e perdeu por 3 a 0 para os donos da casa. O Araxá conseguiu os dois gols marcados no primeiro tempo. Aos 9 minutos, com o artilheiro Bruno Aquino, e aos 34, com o meia-atacante Saulo.

Nas penalidades, Bruno Aquino, Felipe Caldeira e Diogo Capela desperdiçaram suas cobranças pelo Araxá. Pelo lado do Coimbra, converteram Bruno Mineiro, Lucas Hipólito e Vitor Hugo.

No jogo de ida, na quinta-passada (18), o Coimbra havia vencido o Araxá por 2 a 0, no Fausto Alvim.

Apesar da eliminação, o clube realizou uma boa campanha e ficou muito perto da classificação para o Módulo 2. Vale lembrar que jogadores e comissão técnica não receberam salários durante o campeonato, e ainda sim honraram a tradicional camisa do Araxá Esporte Clube dentro de campo. Fora dele, as pendências serão resolvidas na Justiça.

Coimbra e Athletic Club, classificados para o Módulo 2, vão decidir a taça da Segunda (Terceira) Divisão de 2018.

Ficha Técnica

Coimbra: Glaycon; Usiel (Vitor Hugo), Breno, Carciano e Lucas Hipólito; Kauê, Gustavo, Richard (Thiers) e Filipinho; Bruno Mineiro e Bruno Rocha (Thales). Treinador: Diogo Giacomini.

Araxá: Alencar: Ricardo Luz, Juninho, Victor Melo e Fernando Augusto; Bruno Moreno (Marcelo Brandão), Matheus Gonzaga, Saulo (Carlinhos) e Diogo Capela; Bruno Aquino e Hiwry (Felipe Caldeira). Treinador: Rogério Henrique.

Arbitragem: Emerson de Almeida Ferreira, auxiliado por Felipe Alan Costa de Oliveira e Celso Luiz da Silva.