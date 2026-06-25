Prefeitura de Araxá abre inscrições para aulas gratuitas de hidroginástica para pessoas com mais de 40 anos

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria de Esportes, lança o projeto Hidro40+, uma iniciativa que vai oferecer aulas gratuitas de hidroginástica para pessoas com 40 anos ou mais. A ação tem como objetivo incentivar a prática de atividades físicas, promovendo mais saúde, qualidade de vida e bem-estar para a população.

As aulas serão realizadas na piscina coberta e aquecida do Uniaraxá, por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Araxá, o Uniaraxá e a Fundação Rio Branco. Ao todo, serão disponibilizadas 40 vagas.

As atividades acontecerão às terças e quintas-feiras, das 19h30 às 20h30, com início previsto para 6 de julho.

As inscrições serão realizadas por meio de um formulário on-line (https://forms.gle/Yr3YBp6LT8t7RRXm6), sendo obrigatória a apresentação do termo de responsabilidade devidamente assinado. O período de inscrições permanecerá aberto até o dia 3 de julho.

O secretário municipal de Esportes, Rodrigo Siqueira, destaca que o projeto amplia as oportunidades de acesso ao esporte e à atividade física para um público que busca manter uma rotina saudável.

“O projeto Hidro40+ foi pensado para incentivar a prática regular de exercícios de forma segura e acessível. A hidroginástica é uma atividade completa, que contribui para a melhoria do condicionamento físico, da mobilidade e da qualidade de vida, especialmente para quem tem mais de 40 anos”, afirma.

Para mais informações, os interessados podem procurar a Secretaria de Esportes, localizada na Avenida Rosália Isaura de Araújo, nº 275, Centro Administrativo – Bloco da Secretaria de Esportes, de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h, ou entrar em contato pelo telefone (34) 3668-0672.

Serviço

Projeto: Hidro40+

Público-alvo: Pessoas com 40 anos ou mais

Vagas: 40

Local: Piscina do Uniaraxá

Período de inscrições: até 03/07

Dias: Terças e quintas-feiras

Horário: Das 19h30 às 20h30

Início das aulas: 06/07