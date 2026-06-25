Prefeitura orienta produtores rurais sobre construção de aceiros para prevenir incêndios durante a estiagem

Com a chegada do período de seca, quando aumenta o risco de queimadas na zona rural, a Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, orienta os produtores rurais a realizarem a construção de aceiros em suas propriedades. A medida é considerada uma das formas mais eficazes de reduzir a propagação do fogo e proteger lavouras, pastagens, benfeitorias, animais e áreas de preservação.

O aceiro consiste em uma faixa de terra limpa, livre de vegetação, construída ao redor de áreas estratégicas da propriedade. Durante um incêndio, essa barreira dificulta o avanço das chamas, reduzindo a intensidade do fogo e aumentando as chances de controle antes que ele atinja grandes proporções.

Além de ajudar a conter a propagação do incêndio, os aceiros facilitam o acesso de brigadistas e do Corpo de Bombeiros aos focos de fogo, permitindo uma atuação mais rápida e segura no combate às chamas.

Segundo o secretário municipal de Agricultura e Pecuária, Osmar Borges Júnior, a prevenção é o caminho mais eficiente para evitar prejuízos durante o período de estiagem.

“Enquanto existe vegetação, o fogo encontra combustível para continuar se espalhando. Quando ele chega a uma faixa de terra limpa, sem vegetação, perde força e pode até ser interrompido. Por isso, o aceiro é uma ferramenta fundamental para proteger as propriedades rurais.”

Ele explica que, como exemplo, a própria Fazenda da Prefeitura já recebeu a construção de aceiros em toda sua área como medida preventiva para este período de seca. A iniciativa foi adotada após um incêndio registrado no ano passado atingir grande parte da propriedade, causando prejuízos, destruindo áreas de vegetação e provocando a morte de animais.

Para incentivar a adoção dessa prática, a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária está oferecendo orientação técnica gratuita aos produtores rurais. Os interessados podem procurar presencialmente a Secretaria, no Centro Administrativo, para receber informações sobre os locais mais indicados para a construção dos aceiros e esclarecer dúvidas sobre as medidas preventivas contra incêndios.

“A prevenção é uma responsabilidade de todos e que pequenas ações realizadas antes do período mais crítico da seca podem evitar grandes prejuízos ambientais, econômicos e sociais”, reforça o secretário.