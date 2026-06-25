Junho Violeta reforça atuação do CREAS no atendimento a idosos vítimas de violência





O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) é o principal serviço da rede socioassistencial de Araxá no acompanhamento de pessoas idosas em situação de violência ou violação de direitos. Durante o Junho Violeta, mês de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa, o município reforça a importância da denúncia, do atendimento especializado e do trabalho integrado entre os serviços de proteção.

De acordo com a coordenadora do CREAS Araxá, Fernanda Negrão, o serviço atua nos casos que exigem acompanhamento especializado e articulação com a rede de proteção.

“O CREAS é uma unidade que acompanha casos mais complexos de violação de direitos ou de vínculos familiares rompidos. Dentro da unidade de Araxá, temos o setor do idoso e da pessoa com deficiência, com uma equipe técnica composta por assistente social e psicóloga. A equipe avalia cada situação, orienta a pessoa idosa e a família, fortalece vínculos quando possível e faz os encaminhamentos necessários para garantir a proteção. Esse trabalho é feito em rede, junto com o CRAS, a Secretaria de Saúde, o Poder Judiciário, o Ministério Público e os demais serviços necessários”, explica Fernanda.

Dados

Entre 2024 e 2026, até 23 de junho, o CREAS registrou 117 situações confirmadas de violência e violações de direitos contra pessoas idosas de 60 anos ou mais em Araxá. Foram 55 registros em 2024, 22 em 2025 e 40 em 2026.

– Negligência ou abandono: 64 casos, sendo 28 em 2024, 12 em 2025 e 24 em 2026.

– Violência psicológica: 19 casos, sendo 9 em 2024, 2 em 2025 e 8 em 2026.

– Violência patrimonial: 15 casos, sendo 10 em 2024, 2 em 2025 e 3 em 2026.

– Violência física: 6 casos, sendo 3 em 2024, 1 em 2025 e 2 em 2026.

No período, também foram registrados casos de violência moral (4), violência institucional (1), exploração sexual (1) e outras violações (7). Os dados também mostram maior número de registros envolvendo mulheres idosas. No total, foram 76 situações confirmadas com vítimas do sexo feminino e 41 com vítimas do sexo masculino.

Fluxo de atendimento



Os CRAS são, em regra, a porta de entrada da assistência social. Mas, quando a situação envolve violação de direitos, risco social ou maior complexidade, o caso é encaminhado ao CREAS. O serviço não realiza investigação criminal, mas atua no acompanhamento especializado, na orientação à família, no fortalecimento de vínculos e no encaminhamento aos órgãos competentes, quando necessário.

Denúncias de violência contra a pessoa idosa podem ser feitas pelo Disque 100, canal nacional gratuito e sigiloso, com funcionamento 24 horas por dia. Casos envolvendo mulheres idosas também podem ser denunciados pelo Disque 180. Em situações de emergência ou violência em andamento, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo 190.

Em Araxá, o CREAS funciona na Rua Calimério Guimarães, nº 221. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O telefone de contato é (34) 3668-0592. A pessoa idosa, familiares, vizinhos ou qualquer cidadão que identifique uma situação de risco também pode procurar a unidade ou o CRAS mais próximo para receber orientação.