Araxá promove Semana Nacional de Trânsito com foco em motociclistas e entregadores por aplicativo

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, em parceria com o SEST SENAT e com apoio dos integrantes da Agenda Comum Intersetorial, realiza entre os dias 18 e 25 de setembro a Semana Nacional de Trânsito 2025.
Com o tema “Desacelere, seu bem maior é a vida”, as atividades deste ano serão voltadas especialmente para motociclistas e entregadores por aplicativo, reforçando a importância da prudência e da consciência no trânsito.
A programação inclui blitz educativas, rodas de conversa, ações em pontos estratégicos da cidade e atividades na Transitolândia, voltadas para alunos da rede municipal. O objetivo é sensibilizar motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres sobre a preservação da vida e a prevenção de acidentes.
A secretária municipal de Segurança Pública, Naiara Pacheco, destaca a relevância da mobilização. “O trânsito é feito de escolhas, e cada decisão pode salvar ou colocar vidas em risco. Queremos chamar a atenção, em especial dos motociclistas e entregadores, para que adotem uma postura mais segura. Nosso compromisso é investir em conscientização e orientar a população, para que Araxá seja uma cidade cada vez mais segura”, afirma.
Programação
18/09 (quinta-feira)
– 15h: Blitz Educativa Avenida Antônio Carlos (Banco do Brasil)
– 19h: Roda de Conversa – Avenida Imbiara, 1410
– 19h30: Roda de Conversa – Avenida Prefeito Aracely de Paula, 1005
– 19h30: Roda de Conversa – Avenida Prefeito Aracely de Paula, 1040
19/09 (sexta-feira)
– 8h: Ação Educativa na Transitolândia com alunos da Escola M. Aziz J. Chaer
– 14h: Roda de Conversa – Rua Pará, 25
– 14h30: Roda de Conversa – Avenida João Paulo II, 14
– 15h: Blitz Educativa – Avenida Amazonas (Uniaraxá)
22/09 (segunda-feira)
– 8h: Ação Educativa na Transitolândia com alunos da Escola M. Aziz J. Chaer
– 14h: Roda de Conversa – Avenida Antônio Carlos, 151
– 15h: Blitz Educativa Avenida Senador Montandon x Avenida Getúlio Vargas
23/09 (terça-feira)
– 19h: Roda de Conversa – Rua Dom José Gaspar, 711
– 19h30: Roda de Conversa – Avenida Imbiara, 1495
– 20h: Roda de Conversa – Avenida Getúlio Vargas, 399
24/09 (quarta-feira)
– 8h: Roda de conversa com pais e alunos de escolas do 3º ano do Ensino Médio, no auditório do SEST SENAT
Tema: “Conduzindo com consciência: o desafio das motos elétricas. ”
Participação: Secretaria de Segurança (Agentes de Trânsito), Corpo de Bombeiros e SEST SENAT
– 16h: Blitz Educativa – Distrito Industrial
25/09 (quinta-feira)
– 8h: Ação Educativa na Transitolândia com alunos da Escola M. Aziz J. Chaer
– 13h30: Roda de Conversa – Rua Santo Antônio, 532
– 14h: Roda de Conversa – Avenida Vereador João Sena, 95
– 14h30: Roda de Conversa – Avenida Washington Barcelos, 989
– 15h: Blitz Educativa Parque do Cristo