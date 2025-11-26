Araxá realiza o Dia D de Combate à Dengue no próximo sábado (29)

Araxá realiza, no próximo sábado, 29 de novembro, o Dia D de Combate à Dengue, com uma programação especial voltada à conscientização, prevenção e eliminação de focos do mosquito Aedes aegypti. As ações acontecem em todo o município, a partir das 8h. A iniciativa é a realização de ações para eliminar criadouros do mosquito transmissor e sensibilizar a população sobre os cuidados diários.

O Dia D contará com diversas frentes de atuação. Na programação, os agentes de combate às endemias estarão percorrendo toda a cidade com visitas domiciliares, a partir das 8h.

No mesmo horário, será realizado um mutirão de limpeza e de combate aos possíveis criadouros do mosquito no bairro Jardim das Oliveiras II, com apoio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que estará presente com o caminhão cata-treco.

A programação conta com blitzes educativas entre 9h e 10h30, em dois pontos estratégicos: no cruzamento das avenidas Senador Montandon e Getúlio Vargas, e na Avenida Antônio Carlos, no semáforo em frente ao Banco do Brasil, em ambos os sentidos. A atividade será realizada em conjunto com a Settrans, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Vigilância Epidemiológica e Guarda Municipal.

No Calçadão da Rua Presidente Olegário Maciel, das 9h às 12h, serão promovidas ações interativas voltadas para crianças e adultos, com atividades educativas sobre saúde ambiental conduzidas pelos agentes de saúde.

A coordenadora da Vigilância em Saúde, Leninha Severo, destaca a importância da participação da comunidade nas ações. “O combate à dengue é um trabalho que exige empenho coletivo. A Prefeitura está intensificando as ações, mas é fundamental que cada morador faça sua parte, eliminando recipientes que possam acumular água e permitindo a entrada dos agentes nas residências. Somente com a união de esforços conseguiremos reduzir os índices e proteger a população”, afirma.

A mobilização em Araxá segue a estratégia do Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), no enfrentamento às arboviroses – dengue, zika e chikungunya.



Dia de Combate à Dengue

Sábado, 29 de novembro

• 8h às 12h – Visita dos agentes de endemias em todo o município

• 8h às 12h – Mutirão de limpeza no bairro Jardim das Oliveiras II, com a presença do caminhão cata-treco

• 9h às 10h30 – Blitz educativa nos cruzamentos das avenidas Senador Montandon e Getúlio Vargas e Av. Antônio Carlos (em frente ao Banco do Brasil)

• 9h às 12h – Atividades educativas e interativas – Calçadão da Rua Presidente Olegário Maciel