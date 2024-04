Araxá recebe imprensa internacional para a Copa do Mundo de Mountain Bike

Jornalistas de diversos países participam da Copa do Mundo de Mountain Bike. O evento reúne os melhores atletas do mundo a partir desta quinta-feira (18), na Estância Hidromineral do Barreiro. O campeonato, que vai até domingo, acumula pontos para o índice de classificação para as Olimpíadas de Paris 2024. A competição conta com a parceria da Prefeitura de Araxá.

A programação promete quatro dias repletos de muita emoção com participação de cerca de 300 atletas, vindos de 40 países. O campeonato contará com provas de XCC, onde o atleta precisa ter mais explosão, ser mais intenso e ter mais potência muscular para superar as partes técnicas da pista e XCO – uma prova disputada num percurso fechado, um pouco menor, de 1 a 1,5 quilômetro de extensão e são disputadas em aproximadamente 6 a 8 voltas.

Além da competição, o evento também vai contar com praça de alimentação, shows e feira de produtos para amantes do ciclismo. A programação completa pode ser conferida no site (cimtb.com.br).