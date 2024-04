Biblioteca Municipal promove a oficina “Desvendando o Turbante”, nesta quinta (18)

A Biblioteca Pública Municipal de Araxá “Viriato Corrêa”, promove uma oficina sobre a história do turbante como símbolo de resistência e empoderamento, nesta quinta-feira (18), às 16h30. A atividade faz parte da programação da IV Semana Estadual de Incentivo à Literatura, realizada no período de 15 a 21 de abril, com o tema afromineiridades.

Na oportunidade, os participantes aprenderão técnicas de amarração dos turbantes com as ministrantes TX e Natacha Franciele, e participarão de uma discussão sobre as formas de promover a conscientização e valorização da cultura negra na comunidade.

Uma exposição de dados biográficos, ilustrada com fotos e obras de escritores mineiros negros, homenageará a professora doutora Erilda Marques Pereira da Rocha, primeira escritora negra a integrar a Academia Araxaense de Letras.