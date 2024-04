Fórum Comunitário debate empreendedorismo e oportunidades para jovens e adultos

Em busca de reunir agentes envolvidos em capacitação e contratação de profissionais, o Fórum Comunitário desta quarta-feira (17) proposto pelo vereador Raphael Rios, levantou questões envolvendo a importância de programas de capacitação e políticas públicas voltados para o preenchimento de vagas e oportunidades para quem quer empreender. O encontro ouviu empresários, representantes de entidades do terceiro setor, cidadãos e instituições de ensino.

Sandra Afonso, fundadora do Instituto Consciência e Ação e coordenadora do Comitê Pró-Empreendedorismo, lidera a iniciativa em Araxá. Ela explica que o Comitê idealizou a Plataforma Ser Visto, que surgiu da necessidade de reunir informações sobre empresas, profissionais e prestadores de serviço, facilitando a identificação e contato desta rede.

Representando o Sebrae, o analista Alessandro Souza destacou a importância de empresários e novos empreendedores buscarem a capacitação para o mercado, mesmo que sejam extremamente preparados para o nicho que escolheram, é preciso saber empreender. Ainda, de acordo com ele, Araxá tem cerca de 12 mil empresas e mais de sete mil microempreendedores individuais, mas muitos ainda fecham as portas do negócio antes de dois anos de funcionamento, em virtude do despreparo para lidar com a parte administrativa.

A gerente executiva da Câmara de Dirigentes Logistas de Araxá (CDL), Camila Fortunatti, destacou que a entidade está aberta para receber demandas de empresários e empreendedores, que dispõe ainda de sala multimídia, com a proposta de promover palestras e oficinas, porém com pouca procura por parte do empresariado local.

A secretária municipal de Ação Social, Lilian Pereira, afirma que a pasta é a porta de entrada para pessoas assistidas por programas sociais, porém registra baixa procura por capacitação e poucos desses assistidos estão a procura de oportunidade de emprego. De acordo com dados da Secretaria, até o momento já foram atendidas 80 pessoas em busca de trabalho, sendo 28 delas já encaminhadas ao mercado.

Participantes contribuíram com informações importantes e sugestões para mobilizar mais pessoas que se envolvam à causa, especialmente nas oportunidades de primeiro emprego e experiência para o mercado, tão falados na hora de contratar.

Raphael Rios destacou a importância do tema e do compromisso de todos os envolvidos para que as propostas apresentadas sejam direcionadas para os agentes responsáveis pela execução.

Também participaram do Fórum os vereadores Alexandre Irmãos Paula, Valtinho da Farmácia, Dirley da Escolinha, Wagner Cruz e Omara Paolinelli.