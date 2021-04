Araxá recebe mais 4.930 doses de vacina contra a Covid; 98% são para aplicação da 2ª dose

Araxá recebeu nesta terça-feira (6) a 10ª remessa de vacinas contra a Covid-19, com 4.930 doses – sendo 4.530 doses da CoronaVac/Butantan e outras 400 da AstraZeneca/Oxford. Este é o maior volume de imunizantes já recebido.

Segundo orientação do Programa Nacional de Imunizações, 98% dos imunizantes (4.430 doses da Butantan e mais 400) serão destinadas à aplicação da 2ª dose à população da faixa etária de 70 a 74 anos, de 75 e 79 anos e mais os trabalhadores da saúde.

Nesta etapa também será dado início à vacinação dos trabalhadores nas Forças da Segurança, conforme determinado pelo Ministério da Saúde. Sendo assim, as outras 100 doses de vacina Coronavac/Butantan serão destinadas à 1ª dose da vacinação de cerca de 6% dos trabalhadores nas Forças de Segurança e também à 1ª dose de 1,2% da população na faixa etária entre 65 e 69 anos.

De acordo com o Ministério da Saúde, é considerado grupo prioritário das Forças de Segurança nesta etapa da vacinação os trabalhadores envolvidos em atendimento e transporte de pacientes, resgates e atendimento pré-hospitalar, ações de vacinação contra a Covid-19 e de vigilância das medidas de distanciamento social, com contato direto e constante com o público, independentemente da categoria.