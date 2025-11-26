Araxá se consolida como referência regional na regulamentação do transporte por aplicativo





Araxá segue se destacando no cenário regional pela forma eficiente e estruturada com que regulamentou o transporte por aplicativo no município. O modelo adotado pela Secretaria Municipal de Segurança Pública tem atraído a atenção de diversas cidades interessadas em entender e replicar o sistema.

Somente este ano, representantes de Uberaba, Sete Lagoas e Patrocínio estiveram em Araxá para conhecer de perto os procedimentos adotados, incluindo regulamentação, critérios de credenciamento, processos de vistoria e mecanismos de fiscalização.

A visita mais recente ocorreu nesta segunda-feira (24), quando uma comitiva de Sete Lagoas – formada por representantes da Câmara Municipal e de uma cooperativa que reúne os prestadores de serviço de transporte da cidade – esteve em Araxá para uma reunião com os servidores da Secretaria de Segurança Pública.

Durante o encontro, foram repassadas informações detalhadas sobre o funcionamento do sistema implantado. Assim como aconteceu com representantes das outras cidades, o objetivo da visita foi compreender o modelo araxaense e avaliá-lo como possível referência para a implementação.

Atualmente, Araxá conta com 699 motoristas cadastrados, todos submetidos a vistorias periódicas e identificação por selo. O sistema inclui ainda fiscalização constante, controle da idade da frota e diretrizes operacionais claras, com o objetivo de garantir mais segurança, transparência e qualidade no serviço prestado à população.

A participação de municípios vizinhos demonstra o impacto regional do modelo araxaense. Para Sete Lagoas, por exemplo, a equipe técnica avaliou positivamente a metodologia e já planeja implantar um sistema similar nos próximos meses.

De acordo com a secretária de Segurança Pública, Naiara Pacheco, o reconhecimento reforça a responsabilidade da gestão municipal. “Nos esforçamos para que o serviço por aplicativo funcione de forma eficiente e segura. Ver Araxá servir de referência para outros municípios aumenta nossa responsabilidade e fortalece nosso compromisso de cuidar bem da nossa gente, promovendo emprego, renda e mobilidade de qualidade”, afirma.