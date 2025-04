Araxaense conquista o título de Master Barber 2025

Foto: Divulgação

Da Redação / Jorge Mourão

O barbeiro araxaense Luiz Fernando conquistou o título de Master Barber Fox For Men 2025, realizado em Uberlândia, no último domingo (23). O workshop reuniu cerca de 20 competidores de várias partes do Brasil. A rapidez e outras várias técnicas com o corte “fade” foram o diferencial para que Luiz Fernando trouxesse o cinturão de Master Barber para Araxá.

Luiz Fernando conta que suas primeiras habilidades com a tesoura começaram antes mesmo de entrar na fase adulta, então com 17 anos, quando precisou optar por uma carreira e acabou acertando pela escolha como barbeiro.

A conquista do cinturão de Master Barber 2025, 10 anos depois, o faz relembrar de uma trajetória de muitos desafios e dedicação, mesmo passando por altos e baixos.

Por alguns momentos, Luiz Fernando precisou sair de Araxá para aperfeiçoar suas técnicas, e retornou à sua cidade, onde construiu a própria barbearia (LF Barbearia), espaço este que representa toda sua história focada no empreendedorismo e paixão pelo ofício.

“Nessa jornada sempre tive sede de aprendizado e busquei evoluir constantemente. Morei durante um ano em Vitória (ES), onde adquiri conhecimento e ampliei minha visão sobre barbearia. Depois, fui para Balnerário Camboriú (SC), onde tive a oportunidade de trabalhar ao lado de um dos melhores barbeiros do Brasil, uma experiência que elevou ainda mais meu nível profissional”, diz.

Luiz Fernando agora comemora todo o esforço dedicado, e quer voar ainda mais alto, motivado a continuar evoluindo.

“Agora conquistei o título de campeão do Master Barber, uma prova de que todo esse esforço valeu a pena, trazendo o cinturão para a nossa cidade. Participar do Master Barber foi um grande desafio, enfrentei competidores extremamente talentosos, me preparei intensamente e dei o meu melhor. A pressão era grande, mas mantive o foco e, no final, veio o título”, reitera.



“Minha história ainda está sendo escrita, e sigo sempre buscando evoluir e inspirar outros barbeiros a nunca desistirem dos seus sonhos”, complementa.

Com o cinturão de Barber Master 2025, Luiz Fernando já carimbou passaporte para destacar, como palestrante, a sua trajetória, no palco de dois grandes eventos que acontecerão nos próximos meses.

O primeiro será o Professional Fair 2025, que é o maior evento de beleza regional do Brasil, marcado para os dias 6 a 8 de julho, no Expominas, em Belo Horizonte.

O segundo vai ser o Barber Week 2025, no Expo Center Norte, em São Paulo, entre os dias 16 e 17 de novembro, que é considerado o maior evento barber do mundo.



“Estou muito ansioso e honrado em poder palestrar nos dois maiores eventos de cabeleireiros e barbeiros que acontecem no Brasil. São mais conquistas que representam a minha dedicação e paixão pela profissão. Vai ser gratificante poder compartilhar minha experiência com os participantes, e aprender ainda mais”, conclui.

Quer saber mais sobre o trabalho de Luiz Fernando, siga ele no Instagram: @lfbarbearia_