Arnildo Morais assume Secretaria de Fazenda e Chico Leitão vai para a Superintendência de Administração

ervidor de carreira há 47 anos, Arnildo Antônio Morais assume a Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão a partir desta sexta-feira (15). Chico Leitão, que até então estava à frente da pasta, assumiu a Superintendência de Administração.

A decisão veio como uma oportunidade de unir esforços para otimizar a gestão da secretaria, além de possibilitar que Chico se dedique aos projetos administrativos do município.



De acordo com Chico Leitão, seu novo desafio é elaborar esses projetos que têm como prioridade o servidor público e a economia dos cofres públicos, compromisso firmado pelo prefeito Robson Magela no seu plano de governo.



“Nós vamos criar projeto administrativos como o RH, o plano de cargos e salários e reformulação do Estatuto do Servidor Público que é de 1974. Eu vou cuidar dessa área, e o Arnildo vai assumir a secretaria cuidando da área fazendária”, explica.



O novo secretário Arnildo acrescenta que a mudança possibilita juntar esforços dentro da própria secretaria. “A pasta demanda uma série de ações relacionadas à Fazenda e outras relacionadas à Administração. O prefeito Robson Magela nos convidou para que, em parceria, a gente possa formar um time em que a área de Administração fica a cargo do Chico Leitão, e eu assumo a parte da Fazenda, unindo esforços para desenvolver um bom trabalho com atribuições definidas dentro dessa grande secretaria”, destaca Arnildo.



Currículo



Com graduação em Licenciatura em Matemática, Ciências Contábeis e especialização em Gestão de Negócios, Arnildo já ocupou o cargo de Assessor Contábil na prefeitura de Tapira entre 2009 e 2014; foi secretário de Administração em Araxá entre 2015 e 2016 e assessor contábil entre 2017 e 2020 na Câmara Municipal de Perdizes.