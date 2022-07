Arte em grafite valoriza entrada do Teatro Municipal Maximiliano Rocha

Quem passa pelo Centro da cidade já deve ter notado que a fachada do Teatro Municipal Maximiliano Rocha está de cara nova. Um painel montado com elementos do grafite, logo na entrada, estampa o logotipo do espaço, em uma fusão de cores e formas.

De acordo com o artista Ton Lima, criador da obra, a ideia foi adaptar todo o contexto de criação à realidade do grafite. “A proposta deste projeto foi de ressignificar o logotipo do teatro. Ele foi embutido dentro da peça artística, juntamente com as duas máscaras, de comédia e tragédia. Nelas não foi usada a representação grega, que é a tradicional, mas uma linguagem de rua. A ideia foi de brincar com o abstrato figurativo”, explica Ton.

Ainda segundo o artista, outro objetivo foi difundir este estilo de arte para mais lugares da cidade. “Dentro das artes visuais, o grafite é hoje considerado um representante legítimo do street art. Quando o associamos a um espaço oficial de cultura, ressignificamos e deselitizamos o contexto cultural. A partir daí, passamos a utilizar a arte como uma forma de diálogo mais clara, franca e social”, destaca.



Sobre o Teatro Municipal



Com capacidade para 300 espectadores, o Teatro Municipal Maximiliano Rocha recebe os mais variados espetáculos artísticos em seu auditório, além de exposições e lançamentos de livros no foyer.

Para o agendamento de eventos culturais, é necessário que o proponente procure a Coordenação Administrativa e verifique a disponibilidade de datas. No dia indicado, a agenda é exclusivamente voltada ao espetáculo.