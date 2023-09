Ateliê de Tecelagem está com vagas abertas para o curso de bordado em ponto-cruz

O Ateliê de Tecelagem “Hermantina Drummond” está com sete vagas abertas para o curso básico de bordado em ponto-cruz. Com carga horária de 30 horas, o curso é gratuito e será ministrado às terças-feiras, das 14h às 16h, a partir do dia 12 de setembro.

Para participar é necessário ter a partir de 16 anos. As inscrições devem ser realizadas na sede da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h, até o dia 11 de setembro. Menores devem estar acompanhados pelos pais ou responsáveis.

Para o curso, o aluno deve portar o próprio material:

– Linha para bordado (meadas), com no mínimo três cores diferentes;

– Tecido talagarça (no mínimo 30 cm);

– Agulhas n° 22, 24 e 26 (com ou sem ponta);

– Tesourinha para acabamento.

A coordenadora Adelina Rezende de Menezes reforça que as vagas são limitadas e a iniciativa é voltada para alunos iniciantes. “Este é um curso básico, onde buscamos proporcionar à comunidade o aprendizado dos trabalhos manuais, que são passados por gerações”, destaca.