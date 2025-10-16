Avenida Washington Barcelos fica parcialmente interditada nesta sexta (17)

A Secretaria Municipal de Segurança Pública informa que o trânsito de veículos será parcialmente interditado na Avenida Washington Barcelos, no quarteirão entre a Rua Ramiro Moreira e a Avenida Pedro de Paula Lemos, nesta sexta-feira (17), das 4h às 8h. A interdição será necessária para a execução de melhorias na rede de esgoto do setor norte.

Os motoristas deverão buscar rotas alternativas: o acesso ao bairro Urciano Lemos será pela Rua Agenor Ribeiro de Rezende. Já o trajeto no sentido bairro/Centro deverá ser feito pelas ruas Ramiro Moreira (à esquerda) e, em seguida, Agenor Ribeiro de Rezende (à direita).