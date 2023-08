Batalha Araxá: Rimas e Poesias

A Praça Arthur Bernardes recebeu, neste domingo (27), o evento de comemoração de 4 anos da Batalha Araxá, que contou com o apoio da Administração Municipal e da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB).

Na programação, a final do Slam Araxá definiu quem vai representar a cidade no campeonato estadual, em Belo Horizonte. O vencedor foi o MC Gustavo Henrique da Silva, o Zeus.

As atrações contaram ainda com batalha de rimas, grafitti ao vivo, DJs e show de rap com o grupo Bloco B, que animou os presentes.