Bem Brasil amplia liderança no mercado nacional de batatas congeladas

A Bem Brasil, fabricante 100% nacional de batata pré-frita congelada, ampliou a liderança no mercado brasileiro, de acordo com ranking realizado pela revista SuperVarejo, em parceria com a Kantar, que atua globalmente com dados, insights e consultoria. A pesquisa, que acaba de ser divulgada, identifica as marcas mais consumidas no país, em mais de 130 categorias. A empresa mineira é, agora, a campeã de vendas do produto em todas as seis regiões apuradas (Sudeste, Sul, Grande São Paulo, Interior de São Paulo, Norte/Nordeste e Centro-Oeste). O principal destaque foi assumir a primeira colocação no interior paulista, única área onde ainda figurava em segundo, na lista divulgada no ano passado.

Para o diretor comercial da Bem Brasil, João Ricardo Coleoni, o desempenho é fruto de um planejamento robusto e bem estruturado para ampliar a qualidade, a visibilidade e a presença da marca nas mesas dos consumidores. “Estamos muito felizes com o resultado, que coroa nossos esforços para nos mantermos sempre relevantes, com vistas à longevidade do negócio e a satisfação dos nossos clientes”, comemora.

Por isso, ele ressalta que a empresa investe, permanentemente, para aumentar o seu reconhecimento como pioneira e líder no segmento, além de implementar ações a fim de aprimorar o mix e as entregas. “Nos últimos anos, houve, por exemplo, ampliação da equipe comercial, expansão da linha de produtos e disponibilização de embalagens mais adequadas ao consumidor final, como o pacote de 1,05 quilo e o lançamento da batata Crinkle, entre outros”, argumenta Coleoni.

A Bem Brasil também intensificou sua eficiência logística para atendimento ao varejo. A companhia conta com distribuidores alinhados aos seus objetivos, que desenvolvem um trabalho dedicado e focado em agilidade, proximidade com o cliente e expansão de mix junto aos pequenos e médios varejos regionais.

Essa é a 16ª edição consecutiva do ranking divulgado pela Revista SuperVarejo, que indica quais as marcas preferidas pelos brasileiros na hora das compras em autosserviços. Para elaborar a publicação, a Kantar coletou informações sobre volume de vendas, nas categorias de consumo massivo (conhecida pela sigla em inglês FMCG, de Fast-Moving Consumer Goods), de cestas de alimentos, bebidas, produtos de higiene pessoal, limpeza doméstica e bazar. Cerca de 56 milhões de lares participaram do estudo. No segmento de batatas congeladas, as cinco marcas líderes detêm 58,4% do mercado nacional.



Sobre a Bem Brasil

Fabricante 100% brasileira de batata pré-frita congelada e flocos desidratados de batata, a Bem Brasil foi fundada em dezembro de 2006, em Araxá, no Triângulo Mineiro. Pioneira na atividade, conta, atualmente, com duas unidades fabris na região: a de Araxá e a outra no município de Perdizes, inaugurada em 2017. Juntas, geram mais de 600 empregos diretos e de 2 mil indiretos. A companhia é líder em vendas de batatas pré-fritas congeladas no país, produzindo, por ano, mais de 250 mil toneladas de produtos. Além disso, seu mix contempla mais de 20 itens voltados para food service e varejo nacional.